Pasta e fagioli e mercatino, una giornata di eventi con “Sant’Ambrogio in Strada”

Dopo il successo della prima edizione di “Sant’Ambrogio in Strada” tenutasi il 3 settembre scorso, L’Associazione Coopuf Iniziative Culturali, in collaborazione con Madboys Eventi & Concerti, il Comune di Varese ed il comitato dei cittadini e delle imprese di Sant’Ambrogio Olona, propongono per giovedì 7 dicembre l’organizzazione di un altro evento che animerà il rione.

La nuova edizione di “Sant’Ambrogio in Strada”, per l’occasione associata alle festività del Santo Patrono e del Natale, si svolgerà giovedì 7 dicembre, dal pomeriggio e fino alle ore 23.00; l’ormai consueto e consolidato appuntamento con la distribuzione della Pasta e Fagioli del Circolo questa volta coinvolgerà anche tutte le attività limitrofe che proporranno i loro prodotti tipici, mentre nel borgo, in piazza e nei cortili che aderiranno al progetto, saranno programmate tutte le attività artistiche, teatrali e musicali, nonchè le esposizioni di foto d’epoca, dei presepi e dell’oggettistica della tradizione.

Inoltre, per la strada ci saranno anche varie bancarelle di artigianato locale e non, attività per bambini, artisti di strada e tanto altro.