Pd: “Fare chiarezza sulla ex Franco Tosi”

Riceviamo e pubblichiamo

Ex Franco Tosi: fare chiarezza.

Si avvicina il prossimo Consiglio Comunale e il Gruppo consiliare del PD si appresta a dare battaglia su un tema di estrema importanza per il futuro legnanese: gli isolati Franco Tosi. Le aree, oggi nelle mani di un liquidatore che sta cercando in ogni modo di venderle per poter pagare i debiti della vecchia società, sono state oggetto negli ultimi anni di una profonda analisi urbanistica che si è conclusa con l’approvazione della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT 2.0) e che ne ha confermato la prevalente vocazione industriale integrata da un adeguato e limitato mix funzionale a destinazione commerciale, terziaria e residenziale. Un piano di riutilizzo dei comparti unitario ed organico che ridisegni questa ampia e centrale parte della città. Condividiamo le preoccupazioni che la Franco Tosi Meccanica abbandoni il sito ma se malauguratamente questo dovesse accadere, non dovrà essere il pretesto per un diverso futuro e un frazionamento non pianificato dei comparti Franco Tosi.

A quanto pare la nuova giunta, pur dichiarando di non voler toccare il PGT 2.0 vigente, nei fatti, con ambiguità, sta operando in senso contrario. Ultima dimostrazione è il “Workshop” esclusivo con imprenditori, professionisti e associazioni di categoria del settore edilizio e immobiliare per discutere delle “criticità e prospettive” del PGT, atto significativo per comprendere quali siano gli interlocutori privilegiati di questa amministrazione.

Queste le ragioni della presentazione di una interrogazione che chiederà all’Assessore al Territorio di esplicare i propri intendimenti su quell’area così strategica per la città e in generale su come verrà applicato il PGT.

Ne consegue il massimo sostegno al nostro gruppo consiliare, proteso ad incalzare in modo costante, puntuale e costruttivo questa giunta, ben sapendo che dovrà scontrarsi con una forte propensione all’arroccamento e ad una, anche se ormai superata, strumentale contrapposizione ideologica. Una opposizione che vedrà impegnato unitariamente tutto il Partito Democratico, anche in un’ottica di condivisione stretta con le forze di minoranza aperte al confronto.

Partito Democratico

Michele Ferrazzano

Segretario Circolo PD Legnano