Pecore e vacche, una mandria in città

Trecentocinquanta è più capi, pecore e vacche: una mandria “di città”, che ha fatto tappa a Gallarate, in questo periodo in cui i pastori vanno in caccia di prati dove far pascolare gli animali.

“Veniamo da Casorate, andiamo poi a Sumirago”, spiega uno dei due pastori che conducono il gregge.

La tappa è a Crenna di Gallarate, sui prati della Boschina. La presenza degli animali ha ricordato che la Boschina – frequentata da molti gallaratesi quasi fosse un parco- è ancora una zona di terreni agricoli privati. Le dimensioni della mandria e del gregge? Circa trecento pecore, una cinquantina di vacche, un paio di asini e una squadra di cani pastore.