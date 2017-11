Pedala con i Campioni, un’edizione in ricordo di Michele Scarponi

L’8 dicembre, dal Brinzio, prenderà il via la 18° edizione della “Pedala Con i Campioni”, la classica pedalata non competitiva che ogni anno attrae sulle strade del varesotto tanti appassionati del ciclismo con il fine di fare solidarietà. La manifestazione sarà organizzata anche grazie alla regia della Varese Sport Commission.

Nella presentazione che si è tenuta oggi alla Camera di Commercio di Varese, si è parlato dei molteplici aspetti che ha questo evento sportivo.

Anna Deligios della Camera di Commercio, ha spiegato perché la Varese Sport Commission ha deciso di affiancare la “Pedala con i Campioni”: «Abbiamo avviato il progetto Varese Sport Commission per favorire sul territorio eventi che abbiano una ricaduta turistica. La Pedala con i Campioni, che ha già più di 1000 iscritti, è un evento che rientra nel nostro progetto. Stiamo lavorando anche per costruire pacchetti turistici. Riteniamo che si debba lavorare ancora in questa direzione e speriamo che questa iniziativa che unisce sport e solidarietà possa crescere sempre di più».

La mente operativa della Pedala con i Campioni è Sergio Gianoli, che ha evidenziato i tanti importanti aspetti della pedalata: «Grazie a Camera di Commercio e Varese Sport Commission per averci supportato nell’organizzazione. Parliamo oggi del più grande evento non competitivo che si svolge nella nostra provincia e forse in Lombardia. Lo scopo è ovviamente quello benefico. È nata nel 1999 e da allora si è ripetuta ogni anno per aiutare le associazioni benefiche del nostro territorio. Nel ciclismo di solito vince un singolo, in questo caso il successo va alla solidarietà, grazie ai tanti campioni che fanno squadra per raggiungere l’obiettivo. Quest’anno l’edizione è legata al ricordo di Michele Scarponi. Con Stefano Zanini, che era suo direttore sportivo all’Astana, e con Roberto Bof siamo andati a Filottrano lasciando il pettorale numero uno di questa pedalata alla famiglia. Davanti al comune di Brinzio è stata già messa una gigantografia del campione».

«Da quest’anno – continua Gianoli entrando più nel vivo dell’organizzazione – la gestione tecnica è gestita dal Velo Club Sommese, anche perché loro sono presenti nel ciclismo paralimpico. È giusto che collaborino con noi associazioni che portino entusiasmo. A fare servizio ai vari bivi ci sarà l’associazione Pakistani Varesini, che si mette a disposizione, come segnale di integrazione, a livello volontario. Tante sono le realtà che hanno dato una mano per il bene dell’evento, compreso il comune di Brinzio con le associazioni cittadine».

Non mancheranno i professionisti varesini Ivan Santoromita, Luca Chirico, Eugenio Alafaci, Eddy Ravasi e Carmelo Foti, che hanno dato tutti disponibilità. Per impegni con la propria squadra, non ci sarà invece Stefano Zanini, uno degli ideatori della manifestazione.

Saranno tante le associazioni alle quali verrà destinato un contributo: la sezione paralimpica del Velo Club Sommese, Aido Varese, San Martino Onlus, Adiuvare e Insieme al Futuro Onlus. Prosegue la collaborazione anche con la Ail e con Sestero.

Per iscriversi e informazioni si può visitare il sito: www.pedalaconicampioni.com