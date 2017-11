Pedone investito fuori dalla Chiesa

incidenti varie

Un pedone è stato investito poco lontano dalla Chiesa di Biandronno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di mercoledì 1 novembre, giorno di Ognissanti, quando tantissimi fedeli si recano a Messa.

Il guidatore dell’auto, forse accecato dal sole, non si è accorto dell’arrivo del pedone, un 84enne, e lo ha travolto: ferito è stato trasportato in pronto soccorso in ambulanza e con l’elisoccorso.