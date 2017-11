Pellicini: “Sulle fognature già messi in mora Provincia, Ato e Alfa”

Il sindaco di Luino Andrea Pellicini risponde a Legambiente e ai Cinque stelle sugli sversamenti nel Verbano: «Segnalo alla presidente di Legambiente, che, mentre lei scriveva, i dipendenti del Comune avevano già risolto il problema dello sversamento, causato dalla presenza nel collettore fognario di stracci e altro materiale gettato impropriamente negli scarichi dagli utenti. A volte, l’osservanza di minime norme di comportamento da parte dei cittadini puo’ essere fondamentale affinché non si verifichino certi guasti. Invito poi la presidente ad organizzare insieme al Comune una serie di incontri nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi su questo tema».

Il sindaco di Luino risponde anche ai Cinque Stelle in merito agli interventi dell’amministrazione sulle fognature. «Tra l’altro l’intervento del Comune sulle condutture fognarie si presenta come straordinario, in quanto- e qui rispondo ai cinque stelle– dal 2015 Luino, come la quasi totalità degli enti locali provinciali, ha conferito la gestione della rete fognaria alla società Alfa Srl, creata dalla Provincia e dall’Autorità d’ambito (ATO) per compiere investimenti e manutenzione con i soldi versati nelle bollette dai cittadini. Ciò premesso, il Comune non è stato fermo. Oltre a continuare ad agire in situazioni d’urgenza, ha, con mia lettera dello scorso ottobre 2016, messo in mora Provincia, Alfa srl e Ato sollecitando gli interventi a Luino del cosiddetto “piano stralcio”, opere del valore di circa 5 milioni di euro, già versati dai cittadini in tariffa e che sono fermi presso Cassa Depositi e Prestiti. Non èdavvero pensabile che si vada avanti con questa lentezza esasperante. Noi, nel frattempo, facciamo la nostra parte. Abbiamo messo a bilancio le risorse, commissionato i progetti e previsto i lavori entro le prossime settimane per gli allacciamenti alla rete degli immobili comunali ancora dotati di vasche contenitive. Ma anche qui, la società Alfa deve compiere le opere necessarie per migliorare la rete fognaria cittadina. Mi auguro che già da domani, visto che è fissata una riunione a Varese sul tema alla quale parteciperemo, vi sia una vera svolta».