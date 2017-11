Perde il controllo dell’auto a causa di un malore, muore 74enne

Un incidente mortale si è verificato questa mattina in via San Giorgio a Gallarate. La vittima ha 74 anni, si chiama Angelo Bombaglio ed è residente a Cassano Magnago. L’uomo, attorno alle 10 di questa mattina (venerdì), era alla guida dell’auto, una Fiat Punto, con accanto la moglie in direzione Cassano Magnago quando ha perso il controllo dell’auto, probabilmente a causa di un malore.

La vettura ha iniziato a sbandare e ha colpito prima il muro dell’asilo (fortunatamente non popolato di bambini, ndr) e poi si è schiantato contro un palo dell’Enel all’incrocio con via Belgioioso. La donna avrebbe visto, ad un certo punto, che il marito si sarebbe accasciato e non avrebbe più risposto ai suoi richiami, perdendo completamente il controllo della vettura.

Sul posto sono giunti, in pochi minuti, i soccorsi con un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica ma l’anziano sarebbe morto prima di arrivare in ospedale mentre la donna a riportato ferite non gravi. La dinamica è stata ricostruita dalla Polizia Locale sulla base della testimonianza dell’uomo all guida della vettura che precedeva la Fiat Punto.

Si tratta del terzo incidente in pochi giorni, causato da automobilisti colti da malore: uno è avvenuto sempre a Gallarate in largo Boito, con esito mortale, e l’altro si è verificato in via Veratti a Varese nella giornata di giovedì.