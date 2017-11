Perle e gioielli per ogni occasione

Perle e gioielli cuciti o incollati agli abiti sono tra i dettagli di punta delle collezioni autunno-inverno per essere sempre alla moda.

Questi dettagli impreziosiscono e illuminano ogni tipo di outfit. Le perle sono i gioielli più classici, simbolo di eleganza e di femminilità. Sono uno dei trend più in voga, portate come veri e propri gioielli, ma soprattutto ricamate sugli abiti e sugli accessori, da appuntare e indossare in modo anche insolito.

L’idea che un semplice giro di perle bianche possa essere simbolo di una tendenza nel 2017 fa sorridere, perché è un’idea matura, sviluppata anni fa.

Le perle sono fonte d’ispirazione per tutti i designer e gli stilisti dei brand più affermati ma anche di tante realtà “low-cost”, con innumerevoli proposte su come indossarle.

Quindi per l’inverno 2017-18, spazio alle perle indossate non solo come gioielli, ma ricamate su maglie, magliette, cappelli, sciarpe, borse, pantaloni e perfino calze, per trasformare anche l’outfit più semplice in un look importante.

Sabina