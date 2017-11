“Il Piano Sosta sta cambiando le abitudini dei cittadini”

“Il piano che abbiamo chiamato Varese si Muove sta davvero cambiando le abitudini dei cittadini con grandi benefici per la città – ha detto l’assessore Andrea Civati durante la presentazione della nuova delibera sui parcheggi – Abbiamo avviato un percorso virtuoso che ha risvegliato l’interesse per Varese anche di investitori privati che vedono finalmente una città che fa passi avanti nella modernità e per una mobilità più sostenibile.

Penso ad esempio ai primi operatori del bike sharing a flusso libero che stanno guardando con interesse la nostra città proprio grazie alle nuove scelte che stiamo compiendo.

Le migliorie che presentiamo oggi interesseranno tutta la città ma manterranno intatti gli obiettivi che ci siamo dati per rendere Varese più moderna e competitiva. Anche sotto l’aspetto turistico e di attrattività, insieme all’assessore Perusin stiamo studiando dei meccanismi per agevolare gli spostamenti in città durante il periodo natalizio e dei saldi”.

“In questi mesi il numero di pass Utenti Frequenti rilasciato è aumentato – ha spiegato Civati – segno che questa formula inserita in Varese si Muove funziona”.

“In questi due mesi – ha spiegato l’assessore – abbiamo constatato che l’utenza ferroviaria in piazzale Meucci si concentra prevalentemente dalle 6.00 alle 18.00 circa. Con questo cambiamento quindi le aree destinate alla sosta dei pendolari potranno essere utilizzate anche da altri utenti in modo da dare una possibilità in più all’utenza occasionale, soprattutto nella giornata di domenica, nonché nelle fasce serali ove il servizio ferroviario è limitato o sospeso. Inoltre il quartiere di Casbeno, con l’apertura anche del parcheggio di via Marrone dispone oggi di circa 180 posti a disposizione dei pendolari, disponendo quindi di un buon numero di parcheggi per chi prende il treno”.

“Dopo queste migliorie apportate oggi – ha concluso l’assessore della Giunta Galimberti – da ora in poi il Piano Varese si Muove si concentrerà su tre obiettivi che riteniamo fondamentali: la pedonalità, la ciclabilità e il potenziamento del Trasporto Pubblico. Alcuni interventi di grande portata per la città sono già stati fatti, penso al Park & Bus che sta dando ottimi risultati con circa 300 utenti giornalieri e numeri in costante crescita e con l’introduzione di nuovi sistemi innovativi del bike sharing che in pochi giorni stanno già conquistando la città. Nei prossimi mesi lavoreremo sui percorsi pedonali e i marciapiedi, investendo oltre 350 mila euro per la manutenzione e la sicurezza. Sulla ciclabilità, oltre alla pista ciclabile dalla stazione al lago il cui cantiere partirà nel 2018 tante saranno le novità nei prossimi mesi. Sul trasporto pubblico invece, il cui impianto risale addirittura al 1950 e da allora non è stato modernizzato, stiamo realizzando un piano per intervenire al più presto sull’estensione del servizio e sulle frequenze degli autobus”.