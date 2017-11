Il Piede d’Oro fa festa e premia i suoi protagonisti

Un grande raduno di runners, per una volta senza avere addosso calzoncini e canotta: ieri – domenica 12 novembre – il Salone Estense di Varese ha ospitato la cerimonia delle premiazioni annuali del Piede d’Oro, il circuito podistico che a ogni edizione coinvolge migliaia di runners e centinaia di organizzatori ai quattro angoli della provincia.

Tanti gli appassionati che hanno preso parte alla giornata, e molti di loro sono stati chiamati sul palco per ricevere i riconoscimenti previsti dal protocollo. Oltre ai vincitori e ai piazzati delle singole categorie, infatti, sono stati omaggiati anche gli atleti più presenti: da quelli che hanno partecipato a tutte le 25 gare stagionali e chi ha accumulato centinaia di presenze nel corso degli anni.

Frigo e Spada

Tra gli intervenuti anche Luca Spada, il titolare di Eolo, main sponsor del circuito podistico. Intanto il consiglio direttivo, con in testa il presidente Marco Frigo, si è già messo al lavoro per il 2018. Come di consueto, anche il calendario del prossimo anno sarà aperto dalla “Marciando per la Vita”, una delle competizioni classiche del Piede d’Oro che si disputa a Varese, nella zona di Masnago, Avigno e Velate. Già fissata anche la data: si correrà domenica 25 febbraio con partenza e arrivo in via Crispi.

LE VINCITRICI

Bambine/Ragazze: 1) Letizia Cavallaro (Arcisate)

F16: 1) Alessandra Cacucci (Singolo), 2) Sofia Barbetta, 3) Marta Dani.

F26: 1) Francesca Vaccaro (Mezzanese); 2) Elisa Zanini; 3) Dominique Bernasconi Berni.

F37: 1) Elena Soffia (Cassano M.); 2) Barbara Perini, 3) Valentina Vignola.

F47: 1) Giovanna Sacco (Arsaghese); 2) Daniela Marangoni, 3) Anna Rapicano.

F57: 1) Lorella Boscolo (Runner Varese); 2) Mariangela Soma, 3) Luisa Boaventura.

I VINCITORI

Bambini: 1) Lorenzo Prina (Singolo).

Ragazzi: 1) Riccardo Sartori (Singolo).

M23: 1) Daniele Ravelli (Runner Varese); 2) Fabio De Paoli, 3) Fabio Battaini.

M35: 1) Giuseppe Bollini (Circuito Running); 2) Simone Prina, 3) Giovanni Paoletta.

M40: 1) Simone Zandri (Casorate); 2) Alberto Rossi, 3) Ali Ahouate.

M45: 1) Fernando Coltro (Valbossa); 2) Luke Roberts, 3) Andrea Marzio.

M50: 1) Giuseppe Cavigioli (Happy Runner); 2) Paolo Manfrin, 3) Maurizio Franchi.

M55: 1) Enzo Tavernini (7 Laghi), 2) Fabio Caprioli, 3) Giancarlo Fraquelli.

M60: 1) Danilo Giovanacci (7 Laghi); 2) Rodolfo Bellomo, 3) Giovanni Chiovenda.

M65: 1) Lorenzo Moroni (Mezzanese); 2) Paolo Battagin, 3) Fernando Bertani.

M70: 1) Antonio Livio (Team Di-Bi); 2) Giorgio Montalbetti, 3) Enrico Citriniti.

SERVIZIO

I tesserati che hanno prestato servizio ad almeno 20 gare stagionali, permettendo la miglior riuscita delle manifestazioni: Fiorella e Gianfranco Riva (singoli), Stefano Irato e Giovanni Lamperti (Arcisate), Aldo Racchetti (7 Laghi), Renato Brogioli e Vittorio Glotta (Team Di-Bi), Marco Frigo (singolo)

PRESENZE ALL TIME

1.000 gare: Marco Riva (1.019).

750 gare: Pasquale Buongallino (756), Rinaldo Francesca (750).

500 gare: Claudio Gaspari (515), Nicola Ciani (513), Paola Ghiraldini (509).

250 gare: Agostino Zulian (266), Andrea Marzio (265), Daniela Ferro (254), Paolo Battagin (253), Aldo Rocchetti (252), Fabio Ruvera (252), Silvia Cartelli (250)

25 GARE SU 25 NEL 2017

Nicola Adamo, Pierangelo Aletti, Salvatore Barbetta, Andrea Bascialla, Fabio Battaini, Giordano Besani, Paola Boselli, Pasquale Buongallino, Alessandra Cacucci, Alessandro Cappuccio, Fabio Caprioli, Lorena Castiglioni, Fernando Coltro, Livio Fasan, Massimo Fontana, Maurizio Franchi, Marco Frigo, Maria Graziella Garzoni, Claudio Gaspari, Alessandro Giancane, Vittorio Glotta, Paride Grotti, Antonio Livio, Alessandro Macchi, Andrea Marzio, Cinzia Menegon, Arrigo Merigo, Massimo Mognato, Francesco Montalbano, Emanuele Moroni, Sarah Ottini, Claudio Pedroni, Francesco Poletti, Manuela Riva, Giuseppe Secco, Luigi Secco, Annunziata Sollano, Elisa Zanini, Simone Zandri.