A piedi in autostrada, investito e ucciso

Un uomo di 36 anni, originario di Bergamo, è morto in A2 a Prato Leventina, in Canton Ticino, investito mentre cammianva sulla corsia di sorpasso.

È successo alle 20.00 di giovedì 16 novembre, in corsia nord-sud. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire, un pedone di cui è in corso l’identificazione, entrato dallo svincolo di Varenzo, si trovava a camminare sulla corsia di sorpasso diretto verso sud.

Ad un tratto, l’uomo è stato investito da una vettura con targhe bernesi, condotta da un cittadino svizzero 35enne, che circolava regolarmente in direzione sud. Sul posto, per i primi soccorsi, è intervenuto un equipaggio di Tre Valli Soccorso. Per permettere i rilievi da parte del servizio incidenti, l’autostrada è stata chiusa e il traffico deviato sulla cantonale da Varenzo a Faido. Il perturbamento si protrarrà ancora per diverse ore.