Pioggia dopo la lunga siccità: il Varesotto si allaga

allagamento Gallarate settembre 2016

Domenica di superlavoro per i Vigili del fuoco, che da questa mattina sono impegnati in numerosi interventi legati alla pioggia finalmente caduta sul Varesotto.

Problemi si sono verificati in quasi tutte le zone della provincia: da Varese a Malnate, da Sangiano a Cocquio Trevisago ad Arcisate sono decine gli interventi dei Vigili del fuoco per prosciugare cantine, garage e seminterrati.

Molti anche i tratti di strada invasi dall’acqua, che hanno provocato rallentamenti del traffico.

Ad Arcisate i residenti segnalano una strada allagata sotto al ponticello della zona industriale.

L’emergenza, spiegano i Vigili del fuoco, non è legata tanto alla quantità di pioggia caduta, che è stata comunque significativa, ma più spesso alla scarsa pulizia di tombini e canali di scolo: «Quando piove con regolarità, l’acqua stessa pulisce foglie e detriti che si depositano negli scoli, ma quando la fase asciutta dura così a lungo i depositi diventano più importanti e se non viene effettuata la pulizia degli scarichi l’acqua non riesce a defluire e si verificano gli allagamenti».