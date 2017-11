Pmi Day, gli alunni delle Prandina tra le grandi macchine della Comerio Ercole

Con i nasi all’insù per ammirare quei mostri di acciaio alti sette-otto metri, per seguire le grandi dru che spostano un pezzo da una parte all’altra del grande capannone. I ragazzi di una terza media delle scuole secondarie di primo grado Prandina di Busto Arsizio hanno visitato la Comerio Ercole, l’azienda del presidente dell’Unione degli Indutriali della provincia di Varese, promotrice dell’iniziativa.

È stato proprio Riccardo Comerio ad accompagnare gli alunni attraverso il grande sito produttivo al confine con Castellanza che produce macchinari per il settore plastica, gomma e non tessuto. Hanno potuto vedere come si assembla un grande macchinario, il laboratorio dove vengono effettuati i test, l’aula della realtà aumentata dove i clienti possono vedere, attraverso i visori Vr, come sarà il macchinario all’interno dell’azienda che li ospiterà.

I ragazzi hanno mostrato grande attenzione alle parole di Comerio e hanno fatto alcune domande relative al valore economico dei macchinari, alle loro dimensioni e al loro utilizzo.

«Univa può considerarsi leader a livello nazionale per quanto riguarda questa iniziativa – ha spiegato il patron Riccardo Comerio – siamo convinti dell’importanza di questa iniziativa perchè crea un legame tra i nostri collaboratori del futuro, gli studenti, e le aziende dove andranno a lavorare. Si tratta di un’iniziativa basilare per il nostro futuro, delle nostre aziende. Così si rendono conto che il nostro sistema industriale è alla base del benessere della nostra società. Questa iniziativa non porta via tempo alle nostre aziende ma le fa crescere».