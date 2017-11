Polizia locale diventa digitale: nuovo sistema radio

Novità in arrivo al comando di polizia locale di piazza Repubblica dove nei prossimi giorni sarà completamente rinnovato l’apparato radio. L’attuale dotazione è decisamente datata tanto che i problemi legati alla scarsa tenuta delle batterie e di cattiva ricezione sono all’ordine del giorno.

Ora l’Amministrazione ha deciso di investire 36 mila euro per rinnovare l’intero apparato. Si passerà dal sistema attuale analogico al digitale con tecnologia Dmr con l’acquisto di un ripetitore centrale radio, 23 radio portatili, 10 radio veicolari e una stazione fissa oltre ad un dispositivo per la registrazione delle chiamate radio e telefoniche.

Sono stati scelti degli apparati Motorola che risultano più performanti e aperti a future implementazioni (predisposti per WIFI, batterie di maggior durata, maggior sensibilità di ricezione, Bluetooth 4.0). «I cittadini ci hanno chiesto un maggior controllo del territorio – ha spiegato in diverse occasioni il sindaco Alessandro Fagioli – ed è chiaro che per garantirlo il comando e gli agenti in servizio hanno bisogno di tutte le dotazioni del caso che devono essere non solo valide ma anche performanti».