Il Ponte Magico compie 15 anni e apre a tutte le arti

Il Ponte Magico, concorso letterario nato nel 2003, compie 15 anni e raddoppia, anzi triplica.

Galleria fotografica Lavena Ponte Tresa - Presentazione Ponte Magico 2018 4 di 11

Dal prossimo anno, infatti, il premio diventa una manifestazione internazionale d’arte, che ospiterà oltre al tradizionale concorso letterario, un concorso d’arte ambientale e infine un concorso canoro.

La nuova edizione del Ponte Magico è stata presentata ieri mattina a Lavena Ponte Tresa dall’assessore alla cultura Valentina Boniotto, con la presenza del sindaco Massimo Mastromarino e del collega della Ponte Tresa svizzera Daniel Buser, della vicesindaco Grazia Donata Mina (a cui si deve l’isttituzione del premio), della delegata alla cultura della Provincia di Varese, Cristina Riva e dell’intera giuria del Premio.

«Per me è la prima edizione del Ponte Magico – ha spiegato l’assessore Valentina Boniotto – e ho voluto fare la presentazione proprio qui a Lavena Ponte Tresa, perché, soprattutto nella nuova formulazione, il concorso dovrà diventare un forte strumento di promozione del territorio».

Il concorso letterario

Il premio letterario sarà come sempre centrato sulla fiaba, e quest’anno avrà come tema “L’accoglienza“. Il tema nasce da una frase di don Andrea Gallo: “Costruiamo ponti, non muri. Diamo forma all’accoglienza”.

«Un tema che – è stato spiegato durante la presentazione – viene pronunciata spesso, e in particolare negli ultimi anni, associandola all’immigrazione. Ma il suo significato è più ampio: ogni momento della nostra vita è collegato all’accoglienza, dalla nascita, alla scuola al mondo del lavoro. Ma è un tema che ritroviamo anche in alcune delle fiabe più famose, da Biancaneve a La Bella e la Bestia».

Qui il regolamento del premio letterario

Il premio di arte ambientale

Il premio di arte ambientale è una nuova iniziativa, attraverso cui l’Amministrazione di Lavena Ponte Tresa si ripromette di abbellire la città, realizzando un vero e proprio “sentiero dell’arte” per valorizzare il lungolago e il paese. Una giuria sceglierà tra i bozzetti presentati l’opera più adatta per aprire questa nuova galleria all’aperto.

Qui il regolamento del concorso di arte ambientale

Il concorso canoro

Infine il concorso canoro nasce per coinvolgere adolescenti, giovani e appassionati dell’arte canora in momenti di scambio e comunicazione, con premi in denaro per sostenere un percorso di studio in questa direzione.

Insieme alle altre iniziative del nuovo Ponte Magico, anche la parte musicale sarà parte integrante della manifestazione che si svolgerà dal 27 aprile al 6 maggio.

Qui il regolamento del concorso canoro