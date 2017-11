Il “Popolo della famiglia si presenta”

Riceviamo e pubblichiamo

Il Popolo della Famiglia e’ il movimento politico nazionale fondato da Mario Adinolfi e Gianfranco Amato all’indomani degli ultimi due Family Day che hanno portato in piazza più di un milione di persone. In questi ultimi due anni dalla nascita del movimento esattamente l’11 marzo 2015 si sono susseguite due tornata di elezioni Amministrative ed il Popolo della Famiglia e’ riuscito a presentare il proprio Simbolo con propri candidati in tutti i capoluoghi di Regione dove si e’ votato: da Roma a Napoli, da Milano a Torino, Bologna, Genova, Cagliari ed in moltissimi capoluoghi di provincia: da Padova, Salerno, Monza, Verona, Novara, Rimini , Alessandria, Varese fino ai piccoli centri come Riolo Terme dove il PdF ha superato il 14%, Avola, Borgomanero, Cordenons, Teolo, Zevio, Villorba, Assisi, Fontanafredda, Goito ecc.

Anche in Lombardia il Popolo della Famiglia e’ stato ben rappresentato alle Amministrative con i comuni di Milano, Monza, Crema e Varese che hanno fatto il loro debutto elettorale con percentuali incoraggianti che vanno dal dall’1,2% fino a superare il 3% a Crema passando per Varese dove il Popolo della Famiglia e’ arrivato a sfiorare il 2% superando le liste di tutti i candidati considerati outsider e rimanendo sulla scia di partiti ben più strutturati e con maggiori esperienze elettorali a soli 3 mesi di distanza dalla nascita del movimento.

Abbiamo rappresentanti in tutte le province lombarde e siamo pronti per presentare le nostre liste ed il nostro simbolo anche alle prossime elezioni Regionali in Lombardia e lo stesso faremo per le Nazionali.

Ogni partito o movimento ha il suo “core business”, qualcuno punta alla difesa del libero mercato e dell’imprenditoria, qualcuno punta allo statalismo ed al sovranismo, altri alla lotta all’immigrazione e all’autonomia altri ancora hanno la fissa per la “green economy” e la “connettività”. Noi abbiamo la Famiglia nel nostro DnA, la libertà di educazione e la difesa dei nostri figli da ideologie malsane. Noi crediamo che la Famiglia sia “il prisma da cui guardare tutti i problemi della società dal lavoro alla sicurezza, all’economia, all’Europa” e la Dottrina Sociale della Chiesa è la nostra bussola. “Prima la Famiglia!” è il nostro slogan ed i primi provvedimenti al governo saranno: il reddito di maternità: mille euro al mese per ogni madre che decide di stare a casa con il proprio figlio, il quoziente familiare, affinchè un padre di famiglia con 4 figli che abbia lo stesso reddito di un single non paghi le stesse tasse e l’applicazione del “costo standard” alla Scuola Pubblica affinchè ogni genitore sia libero di poter scegliere la migliore scuola per i propri figli, incentivare la sussidiarietà, eliminare ogni ideologia dalla scuola specialmente “la teoria gender” definita da Papa Francesco “il grande nemico del matrimonio”, “una bomba atomica” e bloccare ogni legge contro la vita dal concepimento alla morte naturale anche sostenendo tutte le associazioni come i Centri Aiuto alla Vita e i movimenti Pro-life e Pro-family.

Il Popolo della Famiglia ha porte e finestre spalancate per tutti gli uomini e le donne di buona volontà che si vorranno impegnare in questo grande progetto politico e culturale.

Il Popolo della Famiglia sarà quindi presente alle elezioni Politiche che si svolgeranno presumibilmente a Marzo con il proprio Simbolo e propri Candidati ed in totale autonomia puntando a superare la sogli di sbarramento del 3% fissato dalla Legge Elettorale.

Questa sera 25 novembre dalle 19.30 presso il ristorante “La dolce vita” sarà presente il giornalista Fabio Torriero direttore di Intelligonews per presentare il suo libro “Il futuro dei Cattolici in Politica, dalla DC al Family Day” evento organizzato dal circolo Popolo della Famiglia Varese.