Porto Ceresio festeggia Luca Chirico che torna a correre in Italia

Una giornata di festa per amici e sostenitori di Luca Chirico, che ieri hanno organizzato un pranzo con il Luca Chirico Fans Club e riabbracciato il campione ceresino che torna dalla Turchia con diverse buone notizie.

Come anticipato da Varesenews, dopo la stagione trascorsa con la maglia della Torku Sekerspor, il corridore di Porto Ceresio tornerà infatti in Italia. Nella stagione 2018 vestirà la maglia della Androni Giocattoli (lo sponsor, Mario Androni, è di Angera) e avrà come obiettivo la partecipazione al suo secondo Giro d’Italia.

Chirico quest’anno ha inoltre ottenuto la prima vittoria tra i professionisti in una tappa del Giro di Serbia, gara in cui ha anche sfiorato il successo nella classifica assoluta.

Durante il pranzo al ristorante Altea di Porto Ceresio, gli amici del fans club gli hanno consegnato un riconoscimento che vale doppio: un premio per l’ottimo anno che si chiude e l’augurio di un 2018 scintillante.

«Fiero e orgoglioso di lui», commenta l’assessore Franco Pozzi, che era presente alla giornata in rappresentanza dell’Amministrazione comunale ma anche in quanto zio del campione di Porto Ceresio.