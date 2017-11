Potenziare i pronto soccorso in vista dell’influenza

In arrivo quasi 400.000 euro per preparare i pronto soccorso degli ospedali a fronteggiare l’influenza.

Con la decisione di ieri di regione Lombardia, dal 1 dicembre al 31 marzo, le diverse Asst lombarde dovranno dotarsi di un piano di emergenza, finanziato con fondi extra, per evitare intasamenti con il fenomeno della barellaia( uno stazionamento prolungato diversi giorni sulle brande dei pronto soccorso in attesa di un letto in reparto).

L’Ats Insubria riceverà il contributo più consistente, dopo quello della città metropolitana di Milano, con quasi 560.000 euro. Ma come verranno suddivisi?

Oltre 216.000 euro verranno destinati al sud della provincia: la parte più consistente è destinata all’Asst Valle Olona che riceverà quasi 188.000 euro mentre 28.600 sosterranno la politica di accoglienza della Mater Domini.

L’azienda varesina ASST Sette Laghi riceverà 173.634 per risolvere i suoi problemi di accoglienza in PS. Da anni, il reparto dell’ospedale di Varese è sotto i riflettori: sin dal 2015, quando si verificarono le crisi più difficili, vennero prese alcune decisioni da parte del Comitato dei saggi, decisioni che pesano sull’andamento dell’intero ospedale: a mano a mano che il PS va in sofferenza, l’attività programmata dell’ospedale si blocca. Lo scorso anno, nel periodo di contagio dall’influenza, l’ospedale rimase fermo a lungo per poter far fronte alla richiesta di assistenza registrata in PS.

In questi giorni, le direzioni generali delle aziende sono al lavoro per disegnare il piano di intervento straordinario da attivare nella crisi: si tratta di reperire letti nelle strutture limitrofe, letti adeguati a garantire un’assistenza ai pazienti più che altro anziani o cronici.

Il piano straordinario durerà dal 1 dicembre al 31 marzo, un arco temporale in cui maggiormente colpirà l’influenza.