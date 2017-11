Un pranzo nepalese alla Piedigrotta

Varese e il Nepal: cos’hanno in comune? Molto. A cominciare dalla voglia di garantire un futuro ai bambini, alle nuove generazioni.

Ed è per questo che la Piedigrotta, la nota pizzeria varesina, ha messo a disposizione il suo locale per un evento davvero “buono”.

Domenica 26 novembre il ristorante pizzeria ospiterà l’iniziativa “Namaste, pranzo tipico nepalese”. A partire dalle 13 sarà possibile gustare un pranzo da “alta quota”.

L’organizzazione dell’iniziativa è ad opera della “Okhaldhunga nine Hill Association” e del suo presidente Ngima Sherpa che cucinerà il pranzo: Ngima ha infatti ricoperto la carica di cuoco per le spedizioni hymalaiane prima di venire in Italia. Cinquant’anni Ngima da dieci vive a Varese: è riuscito a portare qui anche la sua famiglia (tranne l’ultimo figlio si trova ancora in Nepal). Da qualche anno con l’aiuto di un po’ di amici organizza eventi come quello di domenica per sostenere alcuni progetti nei villaggi del suo paese che si trova a 3000 metri d’altezza.

Con il pranzo alla Piedigrotta si raccoglieranno fondi per sostenere la casa accoglienza per bambini orfani o con genitori lontani, che permetterà a 13 bambini di vivere e andare a scuola nel villaggio di Dikhure.

Il menù prevede: zuppa di patate alla Sherpa con pane azimo (Sherpa riduk e chapati), ravioli di carne con salsa tradizionale (momo di carne), dischi di verdura delicatamente fritti (samosa), riso con lenticchie e verdure (dahll bat tarkhali), pollo al curry e tè speziato himalayano (masala chai).

Il costo è di 25€ e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione OKHALDHUNGA NINE HILL ASSOCIATION per la creazione, appunto, della DHIKURE CHILDREN’S HOME, una casa di accoglienza per bambini orfani in Nepal.

Per info e prenotazioni: 0332 287983.