Pratiche sul sito e più convocazioni per semplificare la Paesaggistica

“Burocrazia zero”: è questo l’obiettivo finale del processo di semplificazione delle procedure paesaggistiche per l’edilizia, che in questi giorni compirà un passo avanti decisivo.

«Stiamo operando nella direzione dell’ottimizzazione del servizio attraverso piccoli ma importanti accorgimenti» spiega l’assessore all’Urbanistica Alessandro Petrone (nella foto con il sindaco Cassani).

Il primo riguarda il sito dell’amministrazione comunale (www.comune.gallarate.va.it) all’interno del quale verrà realizzata una sezione interamente dedicata alla paesaggistica. «Partiremo a brevissimo con una sperimentazione di due mesi, al termine dei quali valuteremo e apporteremo le modifiche necessarie, anche e soprattutto con il supporto dei professionisti (che in questo caso rappresentano la stragrande maggioranza dell’utenza). A loro verrà infatti chiesto il grado di soddisfazione, così come è accaduto nell’ultimo semestre, periodo durante il quale è stata evidenziata come principale criticità proprio la fruizione del sito. Mai come in questo caso e in questo settore le critiche sono ben accette: l’attivazione del nuovo “pulsante” dimostra che i suggerimenti vengono accolti e che lo saranno anche in futuro».

La nuova pagina web conterrà prima di tutto l’indicazione dei vincoli territoriali e le procedure autorizzative connesse, oltre alle avvertenze per una loro più agevole gestione “e una sottolineatura delle possibilità di derogare dalle stesse”, come si legge nel documento licenziato dall’esecutivo, “offerta dalla DPR del 13 febbraio 2017, ovvero il regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. Nella apposita sezione si troverà la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze. Un “percorso guidato passo a passo” corredato di note, esemplificazioni e collegamenti ipertestuali relativi alle norme e alla tavole che il vigente Pgt dedica al paesaggio. Sarà anche possibile allegare alle domande tutto il materiale in Pdf, utile a completare le stesse.

«Nell’ambito del procedimento della variante al Piano di governo del territorio – sottolinea Petrone – ci siamo posti subito come obiettivo la sburocratizzazione del passaggi interni ed esterni (Parco del Ticino, regione e ministero). Abbiamo la necessità di facilitare e velocizzare, sempre nel rispetto delle tempistiche, il rapporto con i professionisti che si rivolgono ai nostri uffici. Si tratta di una interlocuzione, da entrambe le parti, che possiamo e dobbiamo migliorare. Va in questa direzione anche la decisione di aumentare il numero di convocazioni della Commissione per il paesaggio, che passeranno da due al mese ad una alla settimana». Il traguardo finale indicato dal rappresentante di Forza Italia è «l’informatizzazione globale delle procedute edilizie».

L’assessore Petrone si rivolge infine direttamente ai professionisti: «Tutte queste innovazioni sono rivolte a loro, cui vogliamo dare riposte rapide. I nostri uffici garantiscono già un apprezzabile livello di professionalità e di snellimento dell’apparato burocratico, ma l’intento è di arrivare alla burocrazia zero. Gallarate deve diventare la città dove chi opera nel settore edilizio sa di essere agevolato, perché può contare su una macchina che viaggia a velocità sostenuta, senza ovviamente uscire dai binari della trasparenza. Non vogliamo che (a causa paletti e impedimenti burocratici) architetti, ingegneri e geometri si rivolgano altrove: le opportunità di crescita devono restare qui perché, soprattutto in questo periodo di difficoltà economiche, gli oneri di urbanizzazione rivestono un ruolo fondamentale nel mantenimento degli standard qualitativi dei servizi e delle opere pubbliche».