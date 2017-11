Premio “Lombardia è Creatività”, premiati gli scout varesini

Quasi 1500 gli eventi patrocinati nel corso di questa legislatura regionale, 36 le iniziative selezionate da una giuria per il premio “Lombardia è Creatività” tra cui anche “Il Villaggio della Sacra Rappresentazione” promosso dall’Associazione “Gruppi e Guide Scout di Varese”, i cui rappresentanti hanno ricevuto ieri dal Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo l’attestato di riconoscimento durante la cerimonia di premiazione a Palazzo Pirelli.

“Il Consiglio regionale, in questi anni, ha concesso il patrocinio a quasi 1500 eventi e li ha voluti indicare come esempio da seguire – ha detto il Presidente del Consiglio Regionale, Raffaele Cattaneo – Abbiamo messo a disposizione 1milione e 800mila euro per iniziative che valgono almeno dieci volte tanto e ci aiutano a capire la straordinaria ricchezza sociale e culturale della Lombardia. Eventi come il Villaggio della Sacra Rappresentazione varesino costruiscono comunità e noi abbiamo un bisogno assoluto delle persone che partecipano a questa costruzione sociale, soprattutto se poi riescono anche a dare un messaggio forte di fiducia, amore e speranza”.

La motivazione del riconoscimento all’Associazione “Gruppi e Guide Scout di Varese” recita testualmente: “L’iniziativa prevede, nell’ambito della realizzazione del presepe vivente nel centro storico di Varese, l’allestimento di un villaggio con i mestieri d’epoca di contorno alla Sacra rappresentazione, con il coinvolgimento di numerosi giovani appartenenti ai gruppi scout, al fine di contribuire al recupero delle tradizioni lombarde e valorizzare il patrimonio storico e artistico del territorio. L’iniziativa intende mantenere vivi i valori della tradizione cristiana e il senso di appartenenza al territorio”.

Il Consiglio regionale, al termine di tre giorni di eventi dedicati all’innovazione sociale, culturale ed economica, ha messo in vetrina alcuni degli esempi di sussidiarietà sociale che, in modo originale, creativo e partecipato, in questi anni hanno dato lustro alla Lombardia. I nomi dei premiati sono stati individuati attraverso una consultazione che il Consiglio regionale ha promosso attraverso sito internet e pagina facebook. Non si è trattato di una competizione, ma di una modalità individuata, per la sua semplicità di accesso, con l’obiettivo di far conoscere l’eccellenza di quanto viene patrocinato dal Consiglio regionale.

Sono stati 15 mila e 565 i cittadini che ieri hanno assistito alle numerose iniziative in programma al Pirellone per celebrare la “Giornata della Creatività”. E’ stata particolarmente apprezzata la mostra “Mattoncini al Pirellone” curata dall’associazione Itlug: sono stati esposti edifici e monumenti lombardi ricostruiti con i mattoncini Lego® e per la prima volta è stata realizzata una riproduzione in scala di Palazzo Pirelli con l’utilizzo di oltre 50mila mattoncini: a completamento dell’opera, nel primo pomeriggio il Presidente Cattaneo ha posizionato sulla cima della riproduzione una piccola statua della Madonnina, simbolo della città di Milano.