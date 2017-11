Presentato “Requiem”, il libro che parla del caduti ucraini

Foto varie

Nei giorni scorsi nella sede dell’A.P.S. Anna Sofia presso il C.V.V. Coordinamento Volontariato di Varese, invia Maspero 20, si è tenuta un’interessante manifestazione per diffondere il Libro “Requiem” dedicato ai caduti della Centuria Celeste, morti nel conflitto in Ucraina.

Il libro, contenuto in una funzionale custodia, si compone di sei capitoli ed è arricchito da numerose fotografie e immagini che descrivono in modo evidente e preciso la situazione storica che stanno vivendo quelle popolazioni.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose persone non solo di origine ucraina che lavorano, studiano e vivono regolarmente in Italia ed in particolare a Varese e nella provincia, ma anche di cittadini e giornalisti italiani che hanno voluto esprimere la loro vicinanza e solidarietà.

La manifestazione ha avuto il sostegno del Consolato Generale dell’Ucraina a Milano che è stato rappresentato nell’occasione dal Console Andriy Rohulsy e dalla Vice Console Iryna Osetska che si sono lungamente intrattenuti nella la sede dell’incontro.

L’autore del volume, Volodymyr Panchyshyk, accompagnato da alcune collaboratrici, ha ben descritto i contenuti dell’opera letteraria con l’ausilio di un’interprete.

Sono seguite anche numerose testimonianze di mamme e persone di Kiev che hanno vissuto e vivono questa fase difficile che dura ormai da diversi anni.

Al termine della presentazione vi è stato un momento di intrattenimento e scambio di impressioni tra i tanti presenti alla manifestazione che è proseguita anche nel pomeriggio a beneficio delle persone impegnate anche in mattinata in attività lavorative.

Il libro può essere richiesto presso la sede di A.P.S. Anna Sofia in via Maspero 20 a Varese.