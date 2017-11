Presentazione del 39° numero della rivista Menta e Rosmarino

La presentazione della rivista “Menta e Rosmarino” rappresenta un classico appuntamento di fine anno; il pubblico, che segue sempre numeroso questo evento, troverà quest’anno accoglienza presso la

Sala Consiliare del Comune di Gavirate.

“Menta e Rosmarino”, un’associazione che si cinge romanticamente il capo con i profumi della nostra terra, è nata sedici anni fa sulla spinta di una motivazione ben precisa: dare voce ai valori della tradizione, in particolare al bisogno di radici e di comunità in un’epoca di spaesamento e insicurezza.

La formula è semplice: parlare del territorio, parlarne attraverso la sua storia, i personaggi, le tradizioni, l’arte, e poi ancora letteratura, dialetto, memorialistica minore, il tutto

partendo dal presupposto che le nostre “diversità” siano un bene prezioso da difendere sempre e comunque, anche per contrastare in qualche modo l’appiattimento culturale in atto.

A presentare la rivista Menta e Rosmarino, Venerdì 8 dicembre 2017 alle ore 17.00, sarà Michele Mancino, vice Direttore di VareseNews.

Sarà assistito dalla nota interprete Betty Colombo che intratterrà i presenti con la lettura di qualche brano tratto dalle pagine della rivista.

Quest’anno Menta e Rosmarino ha organizzato anche un Concorso letterario e, al termine della presentazione, avremo un momento dedicato alla premiazione dei vincitori del concorso.

A seguire un breve intrattenimento letterario-musicale “Tra il serio e il faceto” con Mario Chiodetti, voce narrante e Anna Pedrazzini al pianoforte.

Al termine (ore 18.30) il Comune di Gavirate, l’Associazione Ugate – Università per gli adulti e la terza età e il C.C.S Oltrona – Comitato Cultura Sport, co-organizzatori dell’evento, faranno “gli onori di casa” intrattenendo i presenti con deliziose squisitezze gastronomiche.