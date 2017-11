Presidente Cattaneo: “Importante educare alla legalità”

“La trasparenza, così come la lotta alla corruzione, non può essere solo affidata alla normativa e al mero aspetto formale delle leggi. La mera applicazione di procedure e di codici rischia di annientare l’esercizio della responsabilità individuale. Io credo che l’unica vera radice possibile dell’etica sia l’estetica: solo un’idea del bello che va oltre il vantaggio personale, il beneficio immediato, può fare da antidoto alla tentazione della corruzione ed essere alla base di un’educazione alla legalità”.

Questo il pensiero espresso dal Presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, intervenuto questa mattina alla tavola rotonda “Il potere della cultura” insieme all’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera e al filosofo Vittorio Alberti.

Il dibattito ha concluso una intensa mattinata di confronto e di studio nell’ambito dell’evento “TrasparEnti 2017”, organizzato da Giunta e Consiglio regionale della Lombardia in occasione della Giornata della Trasparenza. Introdotti da brani di riflessione di Papa Francesco, gli interventi della tavola rotonda hanno toccato i vari aspetti della corruzione, con particolare attenzione al ruolo delle istituzioni. “La corruzione – ha sottolineato Cattaneo – è un’abitudine al male che si può combattere grazie a una retta coscienza personale, all’educazione e al senso di appartenenza a una comunità”.

Molti i temi trattati dai vari relatori della mattinata, introdotti dal Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Gustavo Cioppa. Le questioni della partecipazione alle informazioni, dell’Open Government, della trasparenza negli appalti pubblici, dell’attività delle lobby, della riservatezza nel confronto Italia – Europa e del diritto all’accesso agli atti sono stati al centro degli interventi della Presidente dell’Agenzia Regionale Anti-Corruzione, Adriana Garrammone, di Giovanna Bianchi Clerici (per l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali) Nicoletta Parisi, Consigliere ANAC e professore ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Catania e, in videoconferenza da Bruxelles, del Garante Europeo della Protezione dei dati, Giovanni Buttarelli, e Martin Ohridski (Policy Officer Trasparency & Lobbying Regulation, del Secretariat General della Commissione Ue).

La manifestazione prosegue nel pomeriggio a Palazzo Pirelli in Sala Gonfalone con la partecipazione dell’Assessore regionale Mauro Parolini e dei Consiglieri regionali Lino Fossati, Riccardo De Corato e Carlo Borghetti. Interverranno anche, tra gli altri, il Difensore regionale lombardo Carlo Lio e il Presidente dell’Assemblea dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome Fabrizio Di Carlo.

Nella sede di Lombardia Informatica, invece, sul tema della trasparenza degli appalti è in corso un altro tavolo di confronto introdotto dal Presidente della Commissione speciale Antimafia Gian Antonio Girelli, alla presenza di diversi rappresentanti di istituzioni forensi e giudiziarie.