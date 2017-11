Anche a Gallarate arriva #primadeldiluvio, il tour ambientale di Possibile che farà tappa nella città dei due galli il prossimo 25 novembre presso il Centro Parco Cascina Monte Diviso di via Brennero 11.

A partire dalle 16.30 ricercatori universitari, direttori di parchi, rappresentanti di associazioni ambientaliste si confronteranno sul tema della Sostenibilità Ambientale e delle opportunità che essa racchiude.

«Una sfida e insieme un patto che Possibile vuole lanciare a tutti i cittadini. Quali strumenti adottare per il futuro? Quale sostegno dare all’autoproduzione di energia? Quale pianeta lasciare ai nostri figli? Come porsi rispetto al forte consumo di suolo?, o alla desertificazione del pianeta? Tutti interrogativi a cui si cercherà di dare una risposta, partendo anche dagli esempi concreti che già oggi esistono e fanno sperare in un futuro migliore» spiegano da Possibile Varese – Comitato Rosa Parks. «Una sfida che non è solo ambientale, ma che è allo stesso tempo sociale ed economica. Una sfida che Possibile vuole vincere, ripartendo dall’art.9 della Costituzione nel suo complesso: dove la cultura, la scienza e la tecnica possano aiutarci a tutelare il paesaggio, il nostro patrimonio, l’ambiente che ci circonda».

Interverranno:

Annalisa Corrado, Comitato scientifico di Possibile e co-portavoce di Green Italia

Gianluca Ruggieri, Università dell’Insubria

Claudio Peja, architetto e direttore del Parco del Ticino

Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Spetterà a Walter Girardi, consulente ambientale e portavoce del Comitato Rosa Parks di Possibile chiudere i lavori,

A conclusione della giornata: Apericena a km 0 (costo 15,00 con prenotazione necessaria ai numeri 338.1054436 e 339.2904469 entro il 22 Novembre).