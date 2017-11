Il primo allenamento di Tresoldi al Varese. Prove di 4-3-1-2

Due ore di lavoro sul campo. Questa la durata del primo allenamento di Paolo Tresoldi alla guida del Varese Calcio. Tanta tattica, prima con i difensori, poi con gli attaccanti, infine con la squadra al completo. Intensità e aggressività le richieste del nuovo mister biancorosso ai suoi giocatori.

Galleria fotografica Il primo allenamento al Varese Calcio di Paolo Tresoldi 4 di 12

Il modulo provato oggi è stato il 4-3-1-2 con Rolando alle spalle di Lercara e Repossi, considerando che Molinari è pronto a salutare Varese e Longobardi è ancora infortunato e oggi ha lavorato a parte.

«Sono estremamente contento – ha detto Tresoldi a fine allenamento – dell’intensità e dell’applicazione che hanno messo in campo oggi i ragazzi. Non potevo chiedere di più per il primo allenamento. Abbiamo altri tre giorni per preparare la partita di Castellazzo. Lavoreremo tanto su ritmo e aggressività. Questo è il calcio che mi piace».

«Penso di partire da un 4-3-1-2 – ammette Tresoldi –, in base alle caratteristiche dei giocatori. In questi giorni parlerò con tutti i giocatori per confrontarmi con loro».