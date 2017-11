Il primo dicembre sciopero nel settore della gomma plastica

Le segreterie di Filtcem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Varese, sindacati della categoria gomma plastica, hanno indetto 8 ore di sciopero per venerdì 1 dicembre, confermando il blocco degli straordinari e delle flessibilità organizzative.

Lo sciopero era stato deciso nell’assemblea nazionale dei delegati dello scorso 27 ottobre con lo scopo di riaprire la discussione sull’articolo 70 del contratto collettivo nazionale. Decisione che evidentemente non ha ottenuto gli effetti sperati di riapertura del dialogo con la Confindustria e la Federazione GommaPlastica.

«La Federazione gomma plastica – scrivono i sindacati in una nota – continua a sottrarsi alla responsabilità del confronto, e non perde occasione per dispensare alle aziende associate consigli e circolari operative su come fare per togliere soldi dalle retribuzioni dei lavoratori. Oltre al valore economico proprio della vertenza, è in discussione il ruolo e il valore del contratto collettivo nazionale di lavoro che Confindustria vuole indebolire se non cancellare a vantaggio di un modello contrattuale che destruttura le retribuzioni e aumenta le diseguaglianze tra i lavoratori».

Il primo dicembre è previsto un presidio a partire dalle ore 10.00 alla RFT di Gazzada Schianno (Varese) in via 1° maggio.