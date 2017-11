Privacy, web e barman: sono i nuovi corsi di Ascom

ascom varese sede

Tre nuovi appuntamenti da non perdere per i commercianti, per stare al passo con l’aggiornamento e la formazione, sono proposti da Confcommercio Ascom Varese.

“Aggiornamento sulla privacy” è l’incontro che si svolgerà mercoledì 8 novembre dalle 10 alle 12 per conoscere da vicino i nuovi adempimenti in materia di trattamento dei dati personali e sensibili: sono numerose le novità che impongono l’adeguamento del trattamento dati nella propria azienda. Il costo di partecipazione è di 25 euro, e sono rimasti pochi posti disponibili.

Come valorizzare la propria attività con azioni mirate e coordinate sul web e sui social media – Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – saranno i temi trattati dall’esperto di web marketing Fulvio Julita (Social media strategist per PLUME – raccontare le imprese) il 20 e 27 novembre, dalle 9 alle 13. Il costo di partecipazione è di 60 euro.

A grande richiesta, dopo la frequentazione del corso base, si ripropone il plurigettonato corso di barman avanzato, aperto a chi ha già frequentato le lezioni di base, con incontri a carattere pratico, per esercitarsi al meglio per conseguire l’attestato di frequenza che permette una formazione completa per la gestione di un pubblico esercizio. Dal 20 al 24 novembre, dalle 9.00 alle 15.30.

Tutte le lezioni si svolgeranno nella sede Confcommercio Ascom Varese in via Valle Venosta 4.

Informazioni e iscrizioni presso:

Ufficio Corsi Ascom Varese

tel. 0332.342139/011 email: corsi@ascomva.it

www.confcommerciovarese.it

oppure pre-iscrizione on line al link: