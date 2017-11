Pro Patria, 3-1 facile al Trento

Vittoria ritrovata per la Pro Patria, che regola 3-1 un Trento che non lascia un buon ricordo di se a Busto Arsizio. Santana apre le marcature dopo 23 secondi trovando impreparato il portiere avversario. Il primo tempo passa senza tanti sussulti e con tanti errori, ma nella ripresa ancora il capitano biancoblu raddoppia all’11’ ben servito da Colombo. Il tris viene siglato da Gucci al 15’ – ancora Colombo assistman – poi i gialloblu rimangono in dieci per l’espulsione ingenua di Appiah. Nel finale arriva la rete “della bandiera” di Badjan, che ringrazia il portiere tigrotto Mangano, che si lascia sfuggire la palla dalle mani. In classifica la Pro Patria rimane al primo posto con il Darfo Boario, vittorioso a Rezzato nello scontro diretto.

FISCHIO D’INIZIO – Dopo la prima sconfitta stagionale a Crema contro la Pergolettese, la Pro Patria prova a rialzarsi subito contro il Trento. Mister Ivan Javorcic rinuncia a Pedone nel suo 3-4-1-2 e schiera Colombo sulla trequarti alle spalle di Gucci e Santana. Il Trento di Antonio Filippini arriva dalla prima vittoria interna stagionale e si schiera con il 3-5-2 con Pangrazzi e Zecchinato in attacco.

IL PRIMO TEMPO – Passano 23” e Santana con un tiro dai 30 metri sorprende il portiere del Trento e sigla subito il vantaggio della Pro Patria. Dopo l’inizio choc, la gara fatica a decollare, anche a causa dei tanti errori in impostazione da entrambe le parti. Ne esce una gara senza ritmo e che non emoziona i tifosi dello “Speroni”. La Pro Patria dà l’idea di avere più idee dei trentini, difende con ordine ma non riesce a farsi vedere dalle parti di Grubizza, che dopo l’errore iniziale sul gol di Santana non viene più chiamato in causa. Dopo 3’ di recupero termina senza emozioni il primo tempo.

LA RIPRESA – Riparte meglio la Pro Patria, guidata da Santana. L’argentino calcia di poco fuori al 6’, un minuto dopo serve Gucci in area, ma l’attaccante viene chiuso in angolo, lasciandosi anticipare al momento del tiro. All’11’ però il capitano non perdona: palla in verticale di Colombo, Santana controlla, salta il portiere e mette in rete a porta vuota per il 2-0. Il Trento non reagisce a al 15’ subisce anche il 3-0 firmato da Gucci. L’attaccante chiude bene una triangolazione con Colombo e dopo un rimpallo fortunoso deposita in rete da due passi. Il Trento prova quanto meno a limitare i danni e al 24’ su azione di corner con un colpo di testa Zecchinato colpisce la traversa, ma al 27’ Appiah si fa espellere lasciando i suoi in dieci. Colombo lo trattiene beccandosi l’ammonizione, ma il centrocampista gialloblu reagisce colpendo il tigrotto e meritandosi il cartellino rosso. La gara sembra chiusa, ma al 40’ Badjan con un sinistro dalla distanza riesce a trovare il gol “della bandiera” grazie a un errore del portiere tigrotto Mangano, che si lascia sfuggire la palla dalle mani. Non succede più nulla e dopo i 4’ di recupero i tigrotti si mettono in tasca altri 3 punti per rimanere in testa al campionato.

TABELLINO

Pro Patria – Trento 3-1 (1-0)

Marcatori: al 1’ pt e all’11’ st Santana (PP), al 15’ st Gucci (PP), al 40’ st Badjan (T).

Pro Patria (3-4-1-2): Mangano; Molnar, Zaro, Scuderi (dal 23’ st Marcone, dal 33’ st Chiarion); Cottarelli, Pettarin, Gazo, Galli; Colombo; Gucci (dal 28’ st Le Noci), Santana (dal 38’ st Bortoluz). A disposizione: Guadagnin, Mozzanica, Disabato, Ugo, Arrigoni. All.: Javorcic

Trento (3-5-2): Grubizza; Giacomoni, Sorbo, Diop; Furlan (dal 38’ st Gattamelata), Boldini (dal 20’ st Duravia), Bacher (dal 34’ st Appiah), Bertaso (dal 16’ st Ferraglio), Paoli; Pangrazzi (dal 36’ st Badjan), Zecchinato. A disposizione: Cuoco, Rippa, Casagrande, Osti. All.: Filippini.

Arbitro: sig. Votta di Moliterno (Gargano e Lambiase).

Note: giornata serena e ventilata, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 3-3; Ammoniti: Scuderi, Zaro, Colombo per la Pro Patria; Boldini, Bertaso, Furlan per il Trento. Espulso al 27’ st Appiah (T) per gioco scorretto. Recupero: 3’ + 4’.