Pro Patria, anche Scanzorosciate è conquistata

Varie tigrotti

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Bella e importante vittoria per la Pro Patria, che vince anche in casa dello Scanzorosciate e rimane al primo posto del Girone B di Serie D. Successo importante per tenere il passo per la vetta del girone, anche in concomitanza dei risultati pieni ottenuti dal Darfo Boario in casa del Ciliverghe Mazzano (3-2), e dal Rezzato a Trento (5-1).

Gara messa subito sui binari giusti dai tigrotti, con le reti di Pettarin al 29′ e Pedone al 31′ che hanno indirizzato la vittoria verso Busto Arsizio.

Nella ripresa lo Scanzo ha provato a riaprire la gara con la rete di Aranotu all’11’, ma la Pro Patria ha saputo stringere i denti e chiudere il match nel recupero, al 50′ con la rete di Scuderi.

Scanzorosciate – Pro Patria 1-3 (0-2)

Marcatori: Pettarin (PP) al 29′, Pedone (PP) al 31′, Aranotu (S) al 56′, Scuderi (PP) al 95′

Scanzorosciate: Stuani, Zambelli (dall’83′ Masinari), Paris, Rota, Corno (dal 52′ Cortesi), Maietti, Lamera, Melandri (dal 46′ Spampatti, Gotti, Aranotu, Giangaspero. A disposizione: Benedetti, Tacchini, Panza, Zucchelli, Maggioni, Epis. Allenatore: Nicola Valenti

Pro Patria: Mangano, Molnar, Zaro, Scuderi, Cottarelli (dal 62′ Chiarion), Colombo, Pettarin, Gazo (dal 75′ Mozzanica), Galli (dal 64′ Bortoluz) Pedone, Gucci (dal 72′ Le Noci). A disposizione: Guadagnin, Ugo, Arrigoni, Agosti, Ghioldi. Allenatore: Ivan Javorcic

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Agostino / Treve)

Ammoniti: Cottarelli (PP), Pettarin (PP), Corno (S), Aranotu (S) Recupero: 0’ + 5