Pro Patria, assalto alla Pergolettese

Sfida intrigante per la Pro Patria che domenica 19 novembre (ore 14.30) sarà impegnata al “Voltini” di Crema contro la Pergolettese. Sfida che nella memoria biancoblu non può che ricordare quello spareggio playout con l’allora Pergocrema che condannò i tigrotti alla retrocessione nel 2010.

Fantasmi ormai lontani, ma la Pro Patria dovrà in ogni caso fare attenzione ad un avversario che può rivelarsi ostico. Mister Ivan Javorcic, data per scontata la conferma del reparto arretrato, dovrà decidere gli interpreti del 3-4-1-2. Il probabile rientro di Santana dal primo minuto potrebbe lasciare riposo a uno tra Gazo e Pedone. Non dovrebbero esserci dubbi sull’impiego di Gucci in attacco al fianco dell’argentino, da decidere invece chi agirà sulla trequarti tra Pedone e Colombo. A centrocampo sicuro Pettarin, non dovesse scendere in campo Gazo, possibile l’arretramento di uno dei due in ballottaggio per la trequarti. Possibile un rientro di Giuseppe Le Noci tra i convocati, così come per Donato Disabato dopo il lungo infortunio.

La Pergolettese di mister Paolo Curti punta a rientrare nel ballo playoff, dal quale per il momento è esclusa per una lunghezza. Sono 23 i punti messi in cascina dai gialloblu in 13 gare giocate, ma nelle ultime cinque giornate ha raccolto una sola vittoria (1-0 interno contro la Romanese). Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio senza reti in casa della Grumellese.

Sfida nella sfida tra i due bomber del girone: il tigrotto Santana contro il cremasco Ferrario. 10 reti in 10 presenze per l’argentino della Pro, 11 in 13 per la punta della Pergo. Curiosamente i due goleador del Girone B arrivano da una giornata a secco. Ferrario non è riuscito a far breccia nella difesa della Grumellese, Santana invece nei pochi minuti giocati contro la Bustese non ha trovato la via del gol per la prima volta in stagione.

La diretta di VareseNews è già iniziata (link). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #direttavn e #pergolettesepropatria via Instagram e Twitter.