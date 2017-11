Pro Patria, battere la Bustese per provare la fuga

Sarà un’occasione da non perdere per la Pro Patria, che domenica 12 novembre (ore 14.30) proverà a battere allo “Speroni” la Bustese per volare da sola al primo posto, sfruttando il turno di riposo del Darfo Boario.

Vincendo contro la squadra dell’ex mister Giovanni Cusatis, di fatti, i tigrotti sarebbero primi da soli in classifica. Solo buone notizie dall’infermeria biancoblu. Dopo il recupero di Giuseppe Le Noci, domenica potrebbe tornare in campo Mario Alberto Santana, anche se per uno scorcio finale di gara. Sulla via del recupero anche Donato Disabato, che potrebbe rientrare tra i convocati settimana prossima.

Tornerà dalla squalifica anche Alessio Marcone, ma il posto in difesa con Ivo Molnar e Giovanni Zaro dovrebbe essere assegnato a Dario Scuderi. Conferme a centrocampo, con Pettarin e Gazo centrali, Cottarelli e Galli sulle fasce. In attacco mister Ivan Javorcic dovrà decidere se schierare un trequartista con due punte o due trequartisti con una punta. Nel primo caso Pedone potrebbe agire alle spalle di Gucci e Le Noci, in caso contrario Pedone farà coppia ancora con Arrigoni dietro a Gucci.

In casa Bustese dovrà scontrare ancora un turno di squalifica l’attaccante Michael Traini, mentre saranno out per squalifica il centrocampista Michele Mandelli e Alessandro Vernocchi, uno degli ex della sfida. In classifica i granata devono provare a risollevarsi da una posizione pericolosa, a un passo dalla zona playoff. La vittoria manca dalla sesta giornata, da allora quattro pareggi e tre sconfitte.

