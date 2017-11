Pro Patria, trasferta insidiosa a Scanzorosciate

Varie tigrotti

Tredicesimo turno di campionato per la Serie D, con la Pro Patria che affronterà domenica 5 novembre (ore 14.30) lo Scanzorosciate in terra bergamasca.

Sarebbe sperare davvero troppo ripetere il doppio 4-0 della passata stagione, ma la Pro Patria sa che dovrà strappare una vittoria, anche sporca, per continuare la propria corsa in vetta al Girone B.

Mister Ivan Javorcic non potrà contare sullo squalificato Alessio Marcone, ma rientrerà Dario Scuderi, che con tutta probabilità andrà a riprendere il proprio posto nei tre di difesa. Ci si aspettano conferme a centrocampo e in attacco, dove permane la situazione di emergenza, seppur in via di miglioramento.

Elia Bortoluz continua ad aumentare il minutaggio ma non ha ancora i 90’ nelle gambe, Giuseppe Le Noci potrà garantire al massimo qualche minuto di qualità, in attesa dei rientri – prospettati a breve termine – di Donato Disabato e Mario Santana.

Lo Scanzo arriva da un ottimo momento, con tre vittorie di fila, tutte per 2-1. Prima il colpo grosso in casa del Rezzato, poi il successo interno contro la Romense e per ultimo quello sul campo della Grumellese. L’uomo più pericoloso sarà Francesco Giangaspero, ex Verbano, che è a 7 gol in 11 presenze, quasi tutte decisive. Nell’ultimo turno infrasettimanale ha firmato con una doppietta la vittoria a Grumello al Monte.

SERIE D – GIRONE B – 13° GIORNATA – Domenica 5 novembre ore 14.30: Bustese – Grumellese; Caravaggio – Pontisola; Ciliverghe Mazzano – Darfo Boario; Ciserano – Crema; Levico – Lecco; Lumezzane – Dro; Pergolettese – Romanese; Scanzorosciate – Pro Patria; Trento – Rezzato. Riposa: Virtus Bergamo.

CLASSIFICA: Pro Patria, Darfo Boario 25; Rezzato 24; Virtus Bergamo 22; Pontisola, Lecco 20; Pergolettese, Ciliverghe Mazzano 19; Caravaggio 17; Crema, Levico Terme 15; Scanzorosciate 14; Ciserano 11; Bustese 10; Trento, Dro, Lumezzane 8; Grumellese 7; Romanese 6.