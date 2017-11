Tutto pronto per il Mercatino di Natale della Rasa

Torna uno dei mercatini più amati delle provincia di Varese. Domenica 19 dicembre, dalle 10 alle 19, il piccolo paese della Rasa ospita la sedicesima edizione del mercatino natalizio organizzato dall’associazione “Asar”.

Un appuntamento tradizionale e molto atteso dagli amanti del Natale e non solo. Durante la giornata infatti, si potranno trovare oltre centotrenta bancarelle, provenienti da tutto il Nord d’Italia, con idee per i regali natalizi nella bella atmosfera del borgo. «Ringrazio le organizzatrici che ogni anno si impegnano per selezionare i partecipanti del mercatino – ha sottolineato l’assessore Francesca Strazzi, durante la presentazione dell’evento -. Rappresenta una manifestazione che richiama sempre più persone e ha sempre più successo».

L’assessore spiega inoltre: «Per facilitare l’arrivo al borgo abbiamo pensato di organizzare un servizio navetta gratuito che permetta di raggiungere agevolmente il borgo senza congestionare la circolazione stradale. I bus partiranno ogni ora dal piazzale dell’ippodromo di Varese e faranno delle fermate intermedie lungo il percorso».

Chiara Camparoni, organizzatrice dell’evento e membro dell’associazione Asar continua: «il mercatino di quest’anno si svolgerà in un’atmosfera unica che farà tornare il borgo indietro di 100 anni, il tutto è reso possibile dall’associazione “quelli del ’63” di Somma Lombardo e all’entusiasmo del loro presidente Roberto Cacin che ha accolto in maniera propositiva la nostra iniziativa». I visitatori del borgo potranno quindi vivere l’atmosfera d’altri tempi. Gli organizzatori sottolineano inoltre: «I lavori di riqualificazione che stanno interessando la Rasa, ha reso un po’ più difficoltosa l’organizzazione quest’anno ma non ci siamo lasciati demoralizzare e abbiamo comunque organizzato un evento che siamo sicuri richiamerà molti visitatori non solo dalla città di Varese».

Gli orari delle navette:

piazzale Martiri della Libertà 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00

viale Aguggiari (Kolbe) 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05

S. Ambrogio ( Milite Ignoto ) 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07

Virgilio, 26 ( Prealpi ) 10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08 19.08

Virgilio,54 ( Robarello ) 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09

Virgilio, 78 ( Archimede ) 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10

Piazzale Cimitero RASA 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25

Piazzale Cimitero RASA 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

Virgilio, 79 ( Pitagora ) 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45

Virgilio,45 ( Ausonio ) 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46

Virgilio, 27 ( Prealpi ) 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47

S. Ambrogio ( Milite Ignoto ) 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 18.48 19.48

viale Aguggiari (Kolbe) 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53

piazzale Martiri della Libertà 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55