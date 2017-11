“Chi propone defibrillatori a nome del Comune non è autorizzato”

“Chi in questi giorni sta girando in città chiedendo contributi a nome del Comune, per l’acquisto di un defibrillatore, non ha alcun legame con l’amministrazione comunale”. È una precisazione che arriva direttamente dal Comune di Gallarate, che mette in gradia da possibili truffe.

“Non si tratta di addetti delegati ad alcuna raccolta fondi e men che meno di dipendenti di Palazzo Borghi”.

Il sindaco Andrea Cassani «diffida pertanto queste persone a non utilizzare lo stemma del Comune e a non presentarsi a nome e per conto dell’amministrazione». Il primo cittadino invita allo stesso tempo i gallaratesi contattati per l’acquisto di un defibrillatore a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.