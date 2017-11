Protezione civile: in arrivo vento a raffiche

La Sala operativa della Protezione civile, la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione Simona Bordonali ha emesso un avviso di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio vento forte dal nord, a partire dalle 18 di oggi, sabato 25 novembre, con un rinforzo dalle 21 sui rilievi alpini, prealpini e Appennino pavese, in successiva estensione sulla

Pianura occidentale.

RAFFICHE FINO A 50 KM/H – “La fase più acuta dell’evento – ha spiegato l’assessore – è prevista nella prima parte della giornata di domani, domenica 26 novembre, quando le medie orarie potranno raggiungere i 30-35km/h sulle zone IM-09 (Nodo idraulico di Milano, province Como, Lecco, Monza Brianza, Milano e Varese) e IM-12 (Bassa pianura occidentale, province Cremona, Lodi, Milano e Pavia), per quanto riguarda la Pianura, 40-45km/h in alta montagna. Le raffiche più forti sono previste tra le 4 e le 13, con valori massimi prossimi localmente a 50km/h sulla pianura occidentale, sempre nelle zone IM-09 e IM-12. A partire dalle 16 circa, graduale attenuazione del vento con rientro al di sotto delle soglie”.

CODICE GIALLO PER VENTO FORTE – In base a queste previsioni, è prevista ordinaria criticità (codice giallo) per vento forte, dalle 21 di oggi, 25 novembre, fino alle 18 di domani, domenica 26 novembre, sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna, provincia Sondrio), IM-02 (Media-bassa Valtellina, provincia Sondrio), IM-03 (Alta Valtellina, provincia Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi Varesine, provincia di Varese), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, provincia di Como e Lecco), IM-06(Orobie Bergamasche, provincia di Bergamo), IM07 (Valcamonica, province di Bergamo e Brescia), IM-08 (Laghi e Prealpi orientali, province di Bergamo e Brescia).

Dalle 24 di oggi, sempre fino alle 18 di domani, sulle zone omogenee IM-09 (Nodo idraulico di Milano, province Como, Lecco, Monza Brianza, Milano e Varese), IM-12 (Bassa pianura occidentale, province Cremona, Lodi, Milano

e Pavia) e IM-14 (Appennino pavese, provincia di Pavia).

INDICAZIONI OPERATIVE – Sulla base delle previsioni

meteorologiche emesse da ARPA-SMR e delle valutazioni condotte

dal Centro Funzionale regionale, si suggerisce ai presi’di

territoriali di attivare un’adeguata attivita’ di sorveglianza e

controllo del territorio per gli scenari di:

• rischio vento forte, con effetti che potrebbero generare pericoli e problemi;

•sulle aree interessate dall’eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi (particolare attenzione dovra’ essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, etc);

•sulla viabilita’, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti;

•sulla sicurezza dei voli amatoriali e, in generale, dello svolgimento di attivita’ in alta quota.

La Sala operativa chiede di segnalare con tempestivita’ eventuali criticita’ che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it .