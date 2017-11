“Pulci famose”: il mercatino dei Vip nel Parco delle 5 vette

“Pulci famose”, il mercatino più Vip che c’è, quest’anno si terrà nel cuore del Parco delle 5 Vette.

La manifestazione, giunta alla terza edizione, è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa dal “venditore” Max Laudadio, che con l’Associazione ON organizza l’evento.

Ad ospitare il mercatino delle pulci con oggetti, abiti e accessori appartenuti a personaggi famosi, sarà – sabato 2 e domenica 3 dicembre – il Nuovo Teatro di Cuasso al Monte.

Rendendo protagonista il “riuso”, i volontari di ON hanno raccolto oggetti di ogni genere donati da tanti nomi noti, per una raccolta fondi finalizzata alla sistemazione dei sentieri del Parco delle Cinque Vette che circonda il paese dove si terrà la vendita.

Questa mattina a presentare l’iniziativa a Villa Recalcati con Max Laudadio e il presidente dell’associazione On Claudio Martinelli, c’era il consigliere provinciale Paolo Bertocchi: «Siamo felicissimi di aver ospitato il lancio di questa bella e utile iniziativa, che rappresenta la volontà di fare rete tra istituzioni e cittadini e di mettere in campo iniziative a favore del nostro territorio», ha detto. Mentre Max Laudadio ha sottolineato «l’importanza di avere al nostro fianco un’istituzione come la Provincia» e spiegato che «questa terza edizione abbiamo voluto organizzarla a Cuasso al Monte che è poi la “casa” dell’associazione On».

Novità dell’edizione 2017

Quest’anno il mercatino presenterà diverse novità: «Per ognuno dei 63 personaggi, ci sarà un espositore con i suoi oggetti, completi di fotografia autografata come certificazione di autenticità – ha spiegato Laudadio – Si potranno trovare vestiti, scarpe e accessori, ma anche libri e dvd, soprammobili, strumenti musicali, attrezzature sportive, giochi, attrezzi da lavoro. Tutto a prezzi da mercatino, da cinque a cento euro. E chi comprerà sarà parte di un bel progetto di riciclo: da una cosa usata fiorirà un sentiero del parco».

L’incasso di Pulci Famose finanzierà infatti le spese della Protezione civile locale che, oltre alla normale attività di messa in sicurezza del bosco, si occuperà della cura di alcuni sentieri, seguendo le direttive di una relazione redatta qualche anno fa dall’Università dell’Insubria per la tutela di questo territorio.

«Daremo priorità all’acquisto di un pick-up – dice Valerio Vanoni, responsabile della Protezione civile di Cuasso – indispensabile per svolgere i lavori nel parco. Siamo tutti volontari e dedicheremo tutte le nostre energie nel tempo libero per rendere ancora più belle le nostre montagne grazie a questa iniziativa».

A sostenere le spese per l’organizzazione di un evento che propone un modo di riciclare così originale, non potevano mancare Aspem, Amsa ed Econord che hanno già a cuore altre manifestazioni dell’Associazione ON come Spazzatura Kilometrica.

Tutto il paese si sta preparando: «Cuasso al Monte si sta preparando ad accogliere chi parteciperà a Pulci Famose – spiega Simone Pedoja, presidente della Proloco – Nei bar di tutte le frazioni ci sono già delle anteprime di ciò che si potrà trovare al mercatino, e il 2 e 3 dicembre i nostri ristoranti proporranno menù speciali dedicati all’evento. Consiglio la prenotazione, considerando quanta gente ha visitato Pulci Famose nelle scorse edizioni. E’ motivo di orgoglio per la Pro Loco collaborare ad un evento così importante sul nostro territorio, soprattutto perché il ricavato andrà a sostenere un progetto concreto che valorizza la nostra ricchezza più grande».

Il piccolo e caratteristico teatro di Cuasso che ospiterà Pulci Famose, sarà illuminato da tante luci di Natale e gli Alpini accoglieranno i visitatori con un grande paiolo di tè e vin brulè.

All’apertura di Pulci Famose il 2 dicembre alle 9, partirà anche una gara di solidarietà online sul sito www.associazioneon.org, per accaparrarsi gli oggetti più rari, anch’essi in esposizione al mercatino. Si potrà fare la propria offerta per uno o più oggetti fino al 12 dicembre alle 19.00. Il giorno successivo l’associazione ON contatterà con una e-mail quelli che si saranno rivelati i più generosi.

Personaggi famosi

Tra i personaggi famosi del mondo della canzone, della televisione, del cinema, dello sport e del web che hanno donato i loro oggetti per “Pulci famose 2017” – ci sono Fiorello, Annalisa Minetti, Arisa, Benji & Fede, Rovazzi, Fedez e J-Ax. E poi Antonio Ricci, il papà di “Striscia la notizia”, Carlo Conti, Belen, Edoardo Stoppa, Greggio e Iacchetti, Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Paolo Bonolis, Brumotti e Sgarbi. E ancora Crostiana Capotondi, Ficarra e Picone, Claudio Bisio ma anche lo chef Carlo Cracco e famosi youtuber.

Non resta che venire a curiosare, con una mano sul portafogli e lo sguardo rivolto al bellissimo Parco delle 5 Vette, tutto da esplorare.

Di seguito i ristoranti di Cuasso e dei paesi vicini che offriranno per l’occasione menu speciali a prezzi molto interessanti:

– Cascina Paradiso, San Salvatore, via Zotte 4 (0332 939384)

– Pizzeria Kahlua, Bisuschio, via Martinelli 91 (0332 856022)

– Trattoria al Vecchio Faggio, Borgnana, v. Garibaldi 8 (0332 938040)

– Trattoria dell’Alpe, Alpe Tedesco, via per Ganna (0332 937190)

– Da Orlando, San Salvatore, via San Salvatore Zotte

– Molino del Torchio, Cuasso al Piano, via Molino del Torchio 17

– Vecchia Locanda, Cuasso al Monte, via alle Ville, 2 (0332 939080)