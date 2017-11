Pulire senza sporcare, buone pratiche per l’ecopulizia 

E’ possibile pulire senza “sporcare”? A dare risposte alla domanda e consigli su come fare Sarà Veronica Colautti, dottore in Chimica e coordinatrice per la cooperativa Aequos e relatrice del prossimo appuntamento delle Serate delle scienza.

Giovedì 16 novembre, alle ore 21, nella sala Auditorium dell’Insubrias Biopark si parlerà di Ecopulizia e dell’impatto che i detersivi hanno sull’ambiente, ma anche di tutte le buone pratiche

che ognuno può mettere in atto per dare il proprio contributo a uno stile di vita più sostenibile e compatibile.

«Oggi quando si parla di inquinamento non possiamo più pensare solo a quello industriale – spiega il Direttore della Fiirv Andrea Gambini – Su questo tema, infatti, tutti noi dobbiamo assumere un atteggiamento più responsabile e arrivare alla consapevolezza che ogni nostra azione quotidiana può produrre un effetto positivo o negativo a secondo delle scelte che facciamo. Per questo quando parliamo di pulizia dell’ambiente sarebbe fuorviante pensare che

stiamo approfondendo solo il tema dell’igiene delle nostre case o dei luoghi in cui lavoriamo. La vera sfida della nostra società, parte quindi da ognuno di noi e con l’intervento della dottoressa

Colautti vogliamo offrire spunti di riflessione, ma anche consigli pratici che possano contribuire a consolidare stili di vita che portano benefici alla sostenibilità e all’ecocompatibilità». In altre parole,

la prossima Serata delle scienza non svelerà segreti su come tirare a lucido pavimenti, mobili e stoviglie, bensì su come può essere possibile garantire un’igiene ambientale in senso più allargato.

«Si parlerà del ciclo dell’acqua, ma anche di riciclo e di riduzione dei rifiuti – continua Marco Crespi, presidente di Scientificamente – l’utilizzo di prodotti ecocompatibili, o di origine vegetale,

ma anche l’acquisto di biodetersivi, magari dagli erogatori che alcune catene della grande distribuzione hanno iniziato a introdurre anche in Italia, sono piccoli gesti che, se adottati su larga

scala, hanno una ricaduta positiva sull’ambiente. Insomma pulire senza sporcare è possibile e giovedì sera proveremo a spiegare come si fa».

Calendario e argomenti

14 dicembre 2017 Società e scienza: l’importanza del contributo privato nella ricerca e nell’attività clinica e la ricaduta sociale.

18 gennaio 2018 Alla scoperta dei cosmetici: benefici e rischi della cosmetica di tutti i giorni.

22 febbraio 2018 Proteggere ciò che mangiamo. Guida pratica alla chimica dei contenitori d’imballaggio.

Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita e Insubrias Biopark

La Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita svolge principalmente attività di ricerca con un proprio team di ricercatori nel campo della farmacologia, della microbiologia e delle

biotecnologie. FIIRV possiede un patrimonio che consiste in una rarissima collezione di 166.000 estratti microbiologici e 15.000 ceppi, ed un Centro di Ricerca oggi denominato Insubrias BioPark.

Nella gestione del Bioparco, FIIRV supporta aziende in fase di start-up e spin-off, ospita gruppi già impegnati nei vari settori della ricerca biotecnologica, promuove le sinergie tra i vari soggetti

incubati, con l’obiettivo di valorizzare l’Insubrias BioPark come punto di riferimento e di collegamento per tutti gli attori del territorio, dalle imprese fino agli Istituti accademici e di ricerca.

Insubrias BioPark è infatti oggi l’ottavo parco scientifico tecnologico e incubatore di imprese in Italia nel settore biotech; si trova nella città di Gerenzano, in provincia di Varese, e si estende su una

superficie complessiva di 52.000 mq di cui 15.000 interamente dedicati a uffici e laboratori, di chimica, biologia e microbiologia, forniti delle più avanzate tecnologie.

E’ collocato in una splendida area verde e gode di una posizione assolutamente strategica. Dotato di infrastrutture flessibili e d’avanguardia, Insubrias BioPark offre tutti i servizi tecnici, logistici,

informatici e telematici, di promozione, formazione, supporto e consulenza necessari ad incentivare la Ricerca per la Vita, lo Sviluppo e l’Innovazione Tecnologica, al fine di creare un efficace sistema di relazioni tra i propri partners e il territorio.