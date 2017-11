Quale mercatino a Natale? Ecco i consigli di Morandi Tour

Per chi si lascia affascinare dalle feste di fine anno, uno dei luoghi magici per immergersi nell’atmosfera natalizia sono senza dubbio i Mercatini di Natale. Che siano in Trentino o in Alto Adige, a Colmar o in Campania, sono ormai un appuntamento fisso per chi ama trascorrere un weekend tra casette di legno e profumo di Vin Brulè, prodotti tipici e stelle comete.

C’è ne sono talmente tanti che la domanda sorge spontanea: quale scegliere? Ecco una classifica dei migliori cinque realizzata da Morandi Tour.

5) Mercatino di Verona

Verona, città patrimonio dell’Unesco e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L’ingresso della città sarà illuminato da centinaia di luci, proseguendo per tutte le vie del centro storico, ed arrivando nella splendida Piazza Bra, con lo sfondo dell’Arena romana e l’imponente stella di Natale che poggia sulla piazza.

Anche quest'anno la città di Verona sarà impreziosita dalla Rassegna Internazionale del Presepio nell'Arte e nella Tradizione che andrà in scena dal 7 Dicembre al 12 Gennaio 2018 negli Arcovoli dell'Arena.

4)Trento con Treno Storico

Immersi nello scenario incantato delle Alpi, dove le temperature rigide regalano suggestivi paesaggi innevati, i mercatini di Trento sono tra i più belli e caratteristici d’Italia.

Lo stile è quello dei mercatini dell’Alto Adige, con casette di legno, luminarie classiche e prodotti artigianali, della tradizione e della cucina del luogo.

3)La grotta di Babbo Natale ad Ornavasso

Il tema dell’ottava edizione del Parco e della Grotta di Babbo Natale è “Facciamo festa nel Villaggio dei Twergi“: spettacoli, animazioni e sfilate, con l’arrivo di Babbo Natale con le renne nel Parco.

Possibilità, per chi lo desiderasse, di visitare la “casa di Babbo Natale“: percorrendo 200 metri di galleria si raggiunge il grandioso salone di Marmo, dove Babbo Natale, con i propri aiutanti, attende i bambini per la consegna della letterina e l’immancabile foto ricordo.

2)Mercatini di Natale a Costanza e il castello di Neuschwanstein

Lo splendido lago di Costanza è molto particolare, si trova al confine tra Germania, Svizzera e Austria! Un vero crocevia per il commercio fluviale, oggi rinomato a livello turistico. Sulle sue sponde sorge la bellissima cittadina di Costanza, sede di un caratteristico e interessante mercatino, dove curiosare alla ricerca del perfetto regalo di Natale.

Durante il tour, che avrà la durata di due giorni, avremo la possibilità di visitare il Castello di Neushwanstein: in italiano “Nuova Rocca del Cigno”, è universalmente conosciuto come il castello delle fiabe di Walt Disney.

1)Mercatini a Colmar

Avvolti da uno scenario fiabesco, regalatevi un tour natalizio nella piccola Venezia francese. Segnalato dai nostri viaggiatori come “il mercatino più romantico“, a Colmar la magia del Natale si sprigiona dalle luci, dalle numerose bancarelle del centro e dal profumo di cannella e di Vin Brulè che si diffonde nell’aria. Vi ritroverete catapultati nell’atmosfera festosa del centro storico, illuminato e decorato come in un sogno ad occhi aperti: l’antico borgo è reso magico dalle spettacolari luminarie che scaldano il freddo inverno alsaziano e si fondono armoniosamente con la particolare architettura della città.

