Ecco quanto costerà prendere il treno Varese-Lugano

Dieci euro per andare da Varese a Lugano, 6.40 per la tratta “italiana” (ma che passa comunque dalla Svizzera) Varese-Como. Ecco le tariffe dei nuovi collegamenti ferroviari resi possibili dal completamento della tratta Arcisate-Stabio. Si parte il 7 gennaio 2018 (foto: tg-trains.com).

Ecco il dettaglio, dunque.

Il biglietto (sola andata) Varese-Lugano costerà 10 euro, l’abbonamento mensile 160 euro.

Varese-Mendrisio costerà 6,20 euro per la corsa singola, 101 per il mensile.

Il viaggio Varese-Como, coperto in 41 minuti (fino a Camerlata), invece costerà 6,40 euro, il mensile 107 euro.

Dalla Valceresio ovviamente i prezzi sono leggermente minori, essendo minore il numero di chilometri.

Induno Olona-Lugano costerà 9,60 euro, 154,00 per il mensile. Da Induno a Mendrisio 5,80 euro, mensile a 95 euro.

Da Arcisate a Lugano si pagherà 9,30 euro, 147 per il mensile Da Arcisate a Mendrisio 5,40 euro, mensile 88,00.

Non abbiamo il dato certo sulla tratta dalla nuova stazione di Gaggiolo a Mendrisio e Lugano: si dovrebbe aggirare rispettivamente intorno a 3,50 e 7,50 euro.

Da ultimo, anche il costo dei collegamenti Ticino-Como, che in realtà erano già esistenti. Ad esempio la tratta Bellinzona-Como: 15 euro per corsa singola, il mensile invece 210,00.