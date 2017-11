La Quarta Sinfonia di Mahler: un inno all’infanzia

musica classica

Per il suo prossimo appuntamento alla guida dell’Orchestra della Svizzera italiana, nell’ambito della programmazione di LuganoMusica, Markus Poschner dirigerà la quarta sinfonia di Gustav Mahler.

Ogni sinfonia di Mahler porta con sé un programma: quello della quarta sinfonia è l’infanzia. Inizia proprio con le campanelle di un giocattolo (che si ripresenteranno nel quarto tempo) per proseguire con varie melodie di ispirazione infantile. Per il quarto tempo, l’orchestra verrà raggiunta dal soprano svedese Maria Bengtsson (che calca i palcoscenici dei più importanti teatri) per un Lied tratto da “Des Knaben Wunderhorn”, raccolta romantica tedesca da cui Mahler si ispirò spessissimo.

Durante la prima parte, cantante e orchestra eseguiranno due arie di Wolfgang Amadeus Mozart che compose per il soprano Josepha Duschek. Se il salisburghese scrisse Ah, lo previdi (KV 272) avendo in mente Aloysia Weber, di cui si innamorò, la seconda aria Bella mia fiamma (KV 528) fu una sfida alle possibilità tecniche del soprano praghese (che, pare, ne superò tutte le difficoltà).

Il programma

Giovedì 9 novembre

Ore 19, presso Teatrostudio

Presentazione del concerto con il direttore artistico Etienne Reymond e Enrico Parola

Prenotazione obbligatoria, ingresso con il biglietto del concerto della serata

Ore 20.30, Sala Teatro

Concerto con l’Orchestra della Svizzera italiana

Markus Poschner, direttore

Maria Bengtsson, soprano