Quella macchina qua devi metterla là? Te lo scrivo

E’ stata da poco lanciata sugli store digitali di IOS e Android l’applicazione “Come guido?”, sviluppata da Dario Rodilosso programmatore di software di Sesto Calende.

“L’applicazione nasce con l’intenzione di creare una rete di comunicazione diretta tra gli automobilisti per segnalare tutti i disagi della strada”, ci spiega Dario, per fare qualche esempio pratico: “Se qualcuno parcheggia male o fa una manovra rischiosa e azzardata, ho la possibilità di segnalarglielo”.

Si tratta di un vero e proprio sistema di messaggistica istantanea “che sfrutta il numero delle targhe della automobili, una volta scaricata l’app non sarà necessario registrarsi, basterà infatti inserire il numero della targa del veicolo con il quale volete mettervi in contatto e l’automobilista, qualora avesse scaricato l’applicazione, riceverà una notifica come accade con le normali applicazioni di messaggistica”.

Un’implementazione utile a migliorare la sicurezza degli automobilisti è invece garantita “dalla possibilità, solo su dispositivi che utilizzano il sistema operativo IOS, di comunicare attraverso l’assistente vocale SIRI, che vi permetterà di inserire il numero di targa semplicemente parlando, senza così dover distogliere lo sguardo dalla strada”.

L’applicazione è gratuito e disponibile al download su Apple store e Google play store.