Quinto posto in Polonia per il Gs Ens Varese. Delusi ma contenti

Alla fine del torneo europeo disputato tra il 22 e il 25 novembre i sordi varesini si aggiudicano il quinto posto su dodici squadre partecipanti.

«Per quanto ci aspettavamo di più – ha commentato il presidente Cristian Gnodi -, l’esperienza in Polonia è stata meravigliosa. Non solo ci siamo confrontati sportivamente , ma abbiamo potuto conoscere tutte le realtà dei sordi degli altri paesi partecipanti all’Eurocup».

La prima sfida varesina in Europa è stata disputata il 22 novembre contro Gliwice (Polonia) e purtroppo è finita con il risultato di 92-97 dopo una serie di nervosismi a causa della condotta antisportiva da parte dei polacchi.

Per fortuna, lo stesso giorno, i varesini battono gli israeliani con un risultato di 89-58, dando loro la giusta spinta per la qualifica ufficiale.

Il 23 novembre avviene per Varese la seconda sconfitta: Mosca, vice campione d’Europa, dà una sonora lezione ai varesini battendoli 65-85.

Ma il 24 novembre i polacchi del Lodz vengono battuti dai nostri varesini per 86-91 e quindi si gioca per il quinto posto che si aggiudicheranno sconfiggendo i turchi del Bursa per 92-82.

In ogni caso, il GS ENS Varese torna in Italia in particolare con due soddisfazioni: viene infatti consegnata la bandiera da parte della DIBF, società organizzatrice del torneo, in quanto il prossimo anno l’Eurocup verrà organizzata in Italia.

Inoltre il giocatore varesino Giuseppe Bruno vince il premio come miglior guardia e quello di miglior realizzatore del torneo con 140 punti totali.

Nonostante il risultato, il GS ENS Varese ha creduto in questo sogno europeo, l’ha realizzato e ne ha tratto delle grandi soddisfazioni.