Raffaele Cattaneo premiato dal Corpo Consolare di Milano

Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, è stato insignito a Palazzo Cusani del prestigioso premio rilasciato in occasione della Cerimonia di Premiazione del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia.

“Sono profondamente onorato di ricevere questo importante riconoscimento da parte del Corpo Consolare più numeroso e significativo al mondo” ha detto il Presidente ricevendo il premio dal gruppo che raccoglie ben 124 Consolati. “Un riconoscimento che desidero condividere con l’intera istituzione regionale che qui rappresento: oggi, premiando la mia figura, il Corpo Consolare di Milano premia l’intero Consiglio regionale della Lombardia e il grande impegno e la grande attenzione che l’Assemblea regionale lombarda in questi anni ha dedicato a intensificare e promuovere sempre di più le relazioni diplomatiche in ambito europeo e internazionale. Voglio oggi ricordare tra l’altro anche il ruolo svolto dal Consiglio regionale della Lombardia all’interno della Conferenza delle Assemblee legislative regionali d’Europa, senza dimenticare momenti comuni come il convegno internazionale contro lo spreco alimentare ospitato a Cremona nel marzo di quest’anno e le importanti azioni e iniziative di supporto e sinergia sviluppate in occasione di Expo 2015”.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Generale Roberto Perretti Comandante del Corpo d’Armata di Reazione Rapida, del Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e del Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Come recita la motivazione ufficiale, Cattaneo è stato premiato dal Decano del Corpo Consolare Walid Haidar “per il suo costante impegno e collaborazione con le rappresentanze diplomatiche della Lombardia”.

Hanno ricevuto il premio anche il Prefetto di Milano Luciana Lamorgese, il Presidente del Tribunale di Milano Roberto Bichi, l’Amministratore delegato del Gruppo Mondadori Ernesto Mauri e la Presidente della Fondazione ASM per la Salute dell’Infanzia Marilena Di Capua.