I ragazzi de “La Finestra” vanno in scena con “Piiiocchio con la Pi!”

Tornano in scena i ragazzi dell’associazione “La Finestra” con il musical “Piiiocchio con la Pi!”, sabato 11 novembre alle 21.00, al Teatro dell’Oratorio maschile di Malnate, in via San Francesco.

Lo spettacolo nasce da un percorso della storica realtà sociale malnatese iniziato due anni fa quando gli educatori chiesero agli ospiti della Cooperativa, componenti della Compagnia Teatrale “I Defenestrati”, quale fosse lo spettacolo che più si avvicinasse ai loro desideri. Dopo aver visionato diversi musical, quello che catturò più attenzione fu Pinocchio. Da lì cominciò l’assegnazione delle parti ma soprattutto la definizione del copione. Battuta dopo battuta si arrivò alla singolare quanto spontanea esclamazione “Piiiocchio con la Pi!”.

A quel punto c’era anche il titolo. Sabato sera – l’entrata è libera – insieme ai protagonisti sul palco saranno impegnati anche i tanti che hanno lavorato dietro le quinte e lontano dai riflettori.

Regia: Anna Bernasconi Anna e Laura Dalborgo

Aiuto regia: Alessandra Martinoli

Scenografie: Sonia Garbin

Aiuto scenografi: Giovanni Larghi, Mario Pignatti

Coreografie: Laura Dalborgo, Noemi Andreotti, Anna Bernardo

Aiuto coreografi: Silvia Miglioli

Musiche: Alex Zaccaria

Luci: Alessandro Rancan

Trucco: Antonella Lelli, Alessandra Martinoli

Registrazione video: Fabio Panigata, Giorgio Pigni

Supporto Tecnico: Marco Signorini

Attori: Antonella Ambrosino, Michele Cappiello, Cristina Carcano, Vito Colucci, Morena Ecca, Gianluca De Luis, Eleonora Fazzari, Elisabetta Maroni, Marco Lozza, Cristian Esposto, Davide Maggioni, Giuseppe Menegotto, Daniela Nisoli, Giulia Quirci, Alice Samorì, Alessandro Taglioretti

Guest Star: Giovanna Tosato

Ballerine: Morena Ecca, Arianna Bessega, Fabiola Dalle Fratte, Anna Ghiringhelli, Alessia Loprieno, Sonia Pacchioni, Giulia Quirci, Alice Samorì, Sabrina Ronchetti, Federica Surace, Negra Trumic, Sara Pizzoni

Evento nell’evento, patrocinato dal Comune di Malnate, sarà la consegna ai responsabili della Cooperativa La Finestra di un contributo da parte del Gruppo Alpini di Varese.