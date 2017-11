Rapina al distributore di Brusino Arsizio

Rapina al distributore nella mattina di domenica 5 novembre 2017.

E’ avvenuta poco prima delle 7:30 a Brusino Arsizio, paese svizzero confinante con Porto Ceresio, presso un distributore di benzina con annesso negozio. Due individui con casco da motocilista in testa, armati di coltello, sono entrati nel negozio ed hanno minacciato la commessa facendosi consegnare i soldi della cassa.

Gli stessi hanno afferrato la donna per il collo, causandole leggere ferite. I due sono quindi fuggiti, a bordo di uno scooter grigio, con il bottino.

Le ricerche subito intraprese da parte degli inquirenti non hanno dato, per ora, esito positivo.

La polizia cantonale cerca, per aiutare le indagini, eventuali testimoni che abbiano notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore di benzina: il numero della Polizia cantonale per eventuali segnalazioni è (0041) 848 25 55 55.