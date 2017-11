Rapina all’Autogrill, arrestati all’uscita tutti i malviventi

Rapina nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 novembre all’interno dell’area di servizio “Villoresi Ovest”, sita nel territorio del Comune di Lainate.

Circa all’1.30 di notte tre individui, tutti travisati con sciarpe e cappellini da baseball, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione all’interno del locale dove, dietro minaccia, si sono fatti consegnare il registratore di cassa contenente l’incasso pari a circa 600 euro in contanti.

A quel punto, i malfattori si sono dati alla fuga in direzione dell’uscita pedonale. Purtroppo per loro ma all’esterno stavano già arrivando due auto della compagnia dei carabinieri di Rho, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio ed in transito proprio all’interno di quell’area di servizio (si trattava di un luogo già oggetto di altre rapine nell’ultimo periodo e pertanto tenuta sotto controllo dai militari).

I carabinieri quindi, compreso immediatamente quanto stava accadendo, si sono gettati all’inseguimento a piedi dei malviventi, che dopo essersi disfatti dell’arma e della refurtiva sono stati bloccati e tratti in arresto tutti e tre poco distante.

Un’immediata ispezione dei luoghi circostanti ha poi consentito di rinvenire e porre sotto sequestro l’arma da fuoco, poi risultata una pistola a salve priva di tappo rosso, utilizzata per compiere la rapina, nonché la refurtiva subito recuperata e restituita all’avente diritto.

Gli arrestati, un 26enne, un 24enne e 23enne tutti incensurati, italiani e residenti a Lainate, al temine delle formalità di rito, sono stati tutti portati alla casa circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se gli stessi possano essersi resi autori di ulteriori analoghi episodi.