Rapinatrice con pistola, ma l’edicolante la mette in fuga

Tenta una rapina, tira fuori anche una pistola, ma alla fine il colpo va a vuoto.

Merito della reazione dei titolari, che tirano fuori una bella dose di coraggio, nel rispondere pacatamente e senza gesti incosulti alla donna che pretendeva l’incasso.

È successo in via Locarno, quartiere Verghera di Samarate. Una rapina in pieno giorno, sulla strada principale, via trafficatissima ma anche ottima via di fuga (lo si è visto anche in altre occasioni). Erano da poco passate le 8 del mattino, la rapinatrice – una donna di meno di trent’anni, viso coperto – entra, tentenna per qualche secondo poi alla fine chiede «soldi e gratta e vinci», estraendo «il ferro», come si diceva un tempo (ma in realtà potrebbe essere anche una pistola finta). Di fronte alla scarsa determinazione della donna i proprietari – fratello e sorella, presenti da anni a Verghera – non consegnano nulla, cercano di farla desistere.

Alla fine la rapinatrice si è data alla fuga, a piedi, mostrando ancora una volta la pistola quando è di nuovo in strada. Si è dileguata in una delle viuzze laterali, che poi risbucano sullo stradone o su una via alternativa verso Gallarate. In quella direzione si muoveranno anche i carabinieri della Compagnia di Busto, nei primi pattugliamenti. Si spera ora nelle telecamere: la strada principale è coperta anche dalla nuova videosorveglianza comunale, attivata dopo precedenti episodi (tra cui la rapina con sparo avvenuta nella macelleria, poco distante).