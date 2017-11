“Il Re del mercato” alla 30ª edizione di Castellinaria

Il cortometraggio ticinese d’animazione “Il Re del Mercato” (JFC studios – Fondazione ARES) verrà proiettato fuori concorso al 30esimo Festival Internazionale del Cinema Giovane di Bellinzona – Castellinaria. Il film anticiperà la serata di giovedì 23 novembre, con inizio alle 20.45 presso l’Espocentro di Bellinzona.

Diretto da Joel Fioroni e tratto dall’omonimo libro di Gionata Bernasconi, il film affronta con simpatia e delicatezza il tema del “disturbo dello spettro autistico” con l’obiettivo di stimolare il desiderio di entrare in relazione con chi appare “diverso”, capirne le difficoltà e valorizzarne le peculiarità.

Le animazioni, i disegni e la direzione artistica sono stati affidati a Pietro Mariani e al suo team. La colonna sonora originale è del compositore pluripremiato Victor Hugo Fumagalli. La voce del narratore appartiene all’attore di musical Alex Frei che ha doppiato il film in quattro lingue: italiano, tedesco, francese e inglese.

Il film, proiettato in anteprima a Mendrisio lo scorso 1° aprile in occasione della Giornata mondiale sull’autismo, è già stato presentato in concorso ufficiale al Giffoni Film Festival e selezionato al Golden Elefant (ICFFI) di Mumbai, in India. È inoltre semifinalista presso la Los Angeles CineFest e si è aggiudicato l’”Award of Excellence” nella categoria “disability issues” all’IndieFest di LaJolla, in California.

Maggiori informazioni sul film sono disponibili su www.ilredelmercato.com, sito ufficiale del progetto, e www.jfcproduzioni.com