“Recital bambine e ragazze spose”, uno spettacolo contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, alle 21, la Sala polifunzionale della biblioteca comunale di Solbiate Arno, ospiterà la messa in scena del recital “Recital bambine e ragazze spose”.

L’evento è stato organizzato dall’assessore alla cultura e alle pari opportunità, Laura Colombo, in collaborazione con il teatro del Vento di Villa d’Adda.

L’opera in programma a Solbiate Arno unisce musica e lettura teatrale per ricordare che gli stereotipi di genere si nascondono anche nelle più tradizionali fiabe: le donne sono sempre rappresentante come sottomesse e in attesa del “principe azzurro” che le salvi e che ,a volte, si rivela essere un orco.

La serata proseguirà con la lettura, da parte di Serena Dandini, Simonetta Agnello Hornby e della poetessa Mariangela Gualtieri, di alcuni tra i più belli e conosciuti testi scritti sul tema. Le attrici Chiara Magri e Aveva Schinder saranno in scena con il recital.